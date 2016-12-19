В ходе надзорной проверки исполнения законодательства о частной детективной и охранной деятельности в Амурской области выявлены нарушения лицензионных требований.

Прокуратурой космодрома «Восточный» в ходе надзорной проверки исполнения законодательства о частной детективной и охранной деятельности, выявлены нарушения лицензионных требований, а именно охрану объекта строительства города Циолковский, осуществлял Чулков П.А., не имеющей на момент проверки личной карточки охранника.

По данному факту прокурор космодрома «Восточный» в отношении юридического лица ООО ЧОО «ГАРТ» возбудил дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), которое для рассмотрения по существу направлено в Арбитражный суд Амурской области.

Требования прокурора удовлетворены, 05 декабря 2016 года юридическое лицо ООО ЧОО «ГАРТ» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в сумме 30 000 рублей.

Кроме того, прокурор в адрес руководства ООО ЧОО «ГАРТ» внос представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого, нарушения устранены, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: портал ГардИнфо