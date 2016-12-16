В Москве вновь обсудили проблемы демпинга и вопросы тарификации охранных услуг.

Ни для кого не секрет, что в процессе проведения торгов на охранные услуги прослеживается тенденция, при которой довольно часто создаются ситуации, когда победители торгов не способны оказывать качественные охранные услуги, соответствующие действующему законодательству. В процессе проведения таких торгов осуществляется фальсификация данных о реальном положении участников торгов, а последствием демпинга становится откровенная симуляция охранной деятельности, лицом, торги выигравшим. В результате этого снижается общий уровень защищенности от угроз общественно-опасного характера и значительно увеличивается вероятность нанесения вреда жизни и здоровью граждан и ущерба их имуществу.

15 декабря 2016 года, Ассоциация «КЦ РОСС» и Комитет по безопасности предпринимательской деятельности ТПП России провели круглый стол на тему «Стоимость и качество охранных услуг. Формирование цены на охранные услуги и минимальный размер оплаты труда. Тарификация охранных услуг».

Целью мероприятия стало обсуждение проблем законодательного регулирования деятельности частных охранных организаций, а также ситуации, сложившейся в охранной отрасли по стоимости и качеству охранных услуг, формированию цены на охранные услуги, минимального размера оплаты труда и тарификации охранных услуг.

В работе круглого стола приняли участие представители Минэкономразвития, Минюста, Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, эксперты Комитета Торгово-промышленной палаты России по безопасности предпринимательской деятельности, негосударственной сферы безопасности, руководители частных охранных организаций.

Ведущими круглого стола выступили: заместитель председателя Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Анатолий Данилов и член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, председатель правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «ФКЦ РОС» Александр Козлов и заместитель начальника отдела расследований Контрольно-финансового управления ФАС России Василий Жигалов.

С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции, Председатель Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Анатолий Выборный.

Тон мероприятию задало выступление руководителя Синдиката «Национальная гвардия» Валерия Макарова, который довольно обстоятельно коснулся вопросов формирования цены по физической охране в отрасли, проблем законодательного регулирования деятельности частных охранных организаций, методики определения оптимальной цены охранных услуг в регионах и методики формирования максимальной закупочной цены услуг по охране, а также рассказал о реальной стоимости для бюджета услуг фирм-демпингеров.

Генеральный директор ООО ЧОП «Карат-Ц» Валерий Светлов на примерах рассказал о современном конкурсе как показателе качества предоставляемых услуг, а о методах определения минимальных размеров охранных услуг говорил генеральный директор ООО «Охранная фирма «Титан» Сергей Алексеев.

Директор НП СРЧОД «НПБ» Андрей Флягин дал справочную информацию о видах и причинах демпинга и предложил разработанный в Санкт-Петербурге вариант решения проблемы.

У участников мероприятия было много вопросов к ГУ ЛРР и ГК Росгвардии, на которые подробно ответил главный эксперт-специалист, заместитель начальника управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Андрей Аванесов.

По итогам мероприятия участники в ближайшее время выработают комплекс рекомендаций, на основе которых будет составлена резолюция и, по предложению Председателя правления Объединения «Глобал-Безопасность» Михаила Королёва подготовят обращение в соответствующие инстанции.

Источник: портал ГардИнфо