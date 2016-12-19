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При Отделе Росгвардии по Костромской области образован Координационный совет по взаимодействию с частными охранными организациями.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности», в целях координации содействия частных охранных организаций правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, предупреждения и раскрытия преступлений, приказом начальника отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Костромской области полковника полиции П.В. Бабчука 12 декабря 2016 года был образован Координационный совет по взаимодействию с частными охранными организациями при Отделе Росгвардии по Костромской области.
Председателем Координационного совета назначен заместитель начальника Отдела — начальник ЦЛРР Отдела Росгвардии по Костромской области А.Ю. Трифонов.
Заместителями председателя Координационного совета назначены:
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Старший инспектор по особо важным поручениям ЦЛРР Отдела Росгвардии по Костромской области А.Н. Плисов;
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Президент Некоммерческого партнерства негосударственных структур безопасности Костромской области «Единая дежурная часть», член Ассоциации «КЦ РОСС» В.В. Слюсаренко.
В состав Координационного совета также вошёл ещё один член Ассоциации «КЦ РОСС», генеральный директор Группы охранных компаний «Технологии безопасности» А.В. Махин.
От редакции: хотелось бы верить, что подобный Координационный совет появится и в нашем регионе и существовать будет не "для галочки", ведь взаимодействие с НСБ в обеспечении правопорядка и пресечении правонарушений не раз доказывало свою реальную пользу и эффективность.
Источник: портал ГардИнфо