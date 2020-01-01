В пресс-центре Интерфакс-Юг на встрече с представителями СМИ первый заместитель командующего округом генерал-майор Александр Черкасов и начальник управления Росгвардии по Ростовской области полковник полиции Владимир Жигула рассказали о задачах, выполняемых их подчиненными, проанализировали результаты деятельности личного состава подразделений, вошедших в новую правоохранительную структуру.

Генерал-майор Александр Черкасов заявил, что в настоящее время во всех пятнадцати субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сформированы территориальные органы, входящие в состав округа войск национальной гвардии РФ.

«Северо-Кавказский округ Росгвардии полностью сформирован и продолжает выполнять возложенные на него задачи. В 2016 году их уже выполнено более тысячи, при этом обезврежено более 200 взрывоопасных предметов. Военнослужащие округа, обеспечивая надежную охрану важных государственных объектов, задержали 379 нарушителей пропускного режима. Экономический эффект службы составил более 13 миллионов рублей», — подчеркнул генерал-майор Александр Черкасов.

«Бойцы ОМОНа и СОБРа, пополнив ряды Росгвардии, продолжают оказывать силовую поддержку сотрудникам полиции в проведении оперативных мероприятий. Группы задержания вневедомственной охраны, входящей в состав Росгвардии, круглосуточно патрулируют улицы городов и населенных пунктов Ростовской области, участвуя в профилактике преступлений. Они обеспечили безопасность более 16 тысяч квартир ростовчан и жителей области», — отметил полковник полиции Владимир Жигула.

Всего сотрудники управления Росгвардии по Ростовской области задержали 117 граждан, находящихся в федеральном розыске.

В завершении встречи спикеры акцентировали внимание журналистов на том, что процесс формирования структурных подразделений идет параллельно с выполнением служебных задач, а, значит, личный состав Росгвардии в регионе находится в постоянной готовности обеспечить охрану правопорядка.

«Результативность служебной деятельности подтверждает общественную значимость новой правоохранительной структуры. Убежден, что в ходе реформирования войск и создания Росгвардии, незыблемым останется главное – верность воинскому долгу, преемственность традициям, прерогатива закона и личное мужество», — подчеркнул генерал-майор Александр Черкасов.

«Сотрудникам Росгвардии предстоит обеспечение безопасности при проведении крупных массовых мероприятий, в том числе чемпионата мира по футболу. Ни одно подразделение управления Росгвардии по Ростовской области не останется в стороне от этого важного дела», — сказал полковник полиции Владимир Жигула.

Источник: сайт РосГвардии