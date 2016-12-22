Привлечение к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением.

Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Аллигатор-Дон» ИНН 6165165157, ОГРН 1106165006331 было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде предупреждения.

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