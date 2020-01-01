ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    23 Декабря 2016
Поддельные удостоверения частного охранника

В Кировске полицейскими выявлено два факта подделки документов.

 

В отдел полиции обратилась дирекция охранного предприятия, предоставляющего услуги на территории города. По словам его представителей, женщина из числа претендентов на трудоустройство предоставила в кадровую службу удостоверение частного охранника с признаками подделки. Изменения заметили сотрудники отдела.

 

Сотрудники полиции выяснили, что в удостоверение, якобы выданное ГУ МВД России по Московской области, были внесены заведомо ложные сведения. Сделано это было с целью допуска к работе. Полицейские задержали подозреваемую - жительницу города Апатиты 1987 года рождения. Документ был изъят и направлен на экспертизу. Исследование подтвердило факты подделки документации.

 

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ («Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа…»). Деяние наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

 

Источник: Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.3305 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2016.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы