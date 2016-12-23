Председатель правления Объединения «Глобал-Безопасность» Королёв Михаил Иванович призывает коллег объявить «войну» ЧОПам подрывающим авторитет охранного сообщества.

На круглом столе «Демпинг, как с ним бороться» Михаил Иванович предлагал выкладывать на наших интернет страницах результаты явно коррупционных тендеров, открытых конкурсов, что бы привлечь внимание правоохранительных органов, контролирующих органов из Госгвардии. Начал он с размещения результатов открытого конкурса N0148100056216000272 на право заключения контракта по оказанию услуг охраны на объектах ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского» Минобороны России в 2017 году.

Председатель Правления ФКЦ РОС Александр Михайлович Козлов поддерживает коллегу и считает, что "указание в конкурсной документации заведомо недостоверных сведений, приводящих к выигрышу, является мошенничеством, с помощью которого злоумышленник завладевает денежными средствами в особо крупном размере".

Полностью ознакомиться с данными о конкурсе и мнением о его честности можно на портале ГардИнфо