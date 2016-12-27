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29 Декабря 2016

Новости из регионов - Магаданская область 26 декабря в Магадане прошло первое расширенное заседание созданного Координационного совета при ОФСВНГ России по Магаданской области. В работе совещания приняли участие: начальник ОФСВНГ России по Магаданской области Н.М. ТЕРЕХОВ, председатель КС, заместитель начальника ОФСВНГ — начальник ЦЛРР И.В.ПОДШИВАЛОВ, заместитель начальника полиции УМВД России по Магаданской области Е.В.БИРЮЧКОВ, начальник ОООП МИТРОФАНОВ С.В., заместитель начальника полиции ОМВД России по г.Магадану Д.В.ПАНИКАРОВ, представитель КС при МВД России О.В.КРЫЛОВ, представители частных охранных организаций г.Магадана. В ходе совещания присутствующие обсудили ряд вопросов, среди которых: Вопросы по организации взаимодействия органов внутренних дел и подразделений Росгвардии с частными охранными организациями; Изменения в Законе от 11 марта 1992г. №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации (от 03.07.2016 №227-ФЗ); Результаты проведения периодических проверки частных охранников 4-6 разрядов и иных лиц, подлежащих таким проверкам. Подведение итогов за второе полугодие 2016г. Результаты показанного уровня знаний по организациям; О деятельности КС при УМВД России по Магаданской области в 2016г. О результатах деятельности частных охранных организаций по взаимодействию с органами внутренних дел; О деятельности ФКЦ РОС и его региональных отделений. О СРО; О подготовке к празднованию 25 летия частной охранной деятельности; Планируемые изменения в нормативной базе регламентирующей частную охранную деятельность в РФ. Представители УМВД России по Магаданской области озвучили пожелание о более полном и плодотворном сотрудничестве в части охраны общественного порядка. Также со стороны представителей правоохранительного блока прозвучали замечания к руководителям ЧОО по качеству кадрового комплектования, использованию специальной форменной одежды, соблюдению нормативных актов, взаимодействию. Со стороны представителей ЧОО были озвучены сомнения относительно действительности (легитимности) заключенных соглашений о взаимодействии с ОВД. В ходе обсуждения стороны пришли к пониманию о необходимости заключения трехсторонних соглашений. Живой интерес вызвал и доклад о деятельности ФКЦ РОС, его роли в деятельности ЧОО. Источник: портал ГардИнфо

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