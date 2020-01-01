27 декабря в ТПП РФ состоялась XIV Всероссийская конференция “Индустрия безопасности России. Перспективы, тенденции, проблемы”. Во главу угла деятельности Торгово-промышленной палаты России поставлена задача способствовать свободному и эффективному развитию предпринимательской деятельности, а также совершенствовать базу для честной конкурентной борьбы между производителями различных продуктов, в том числе в охранной отрасли.

Во многом именно на решение этих вопросов, а также на объединении всех структур НСБ в рамках конструктивной, созидательной работы должно быть сконцентрировано внимание экспертов Подкомитета по развитию индустрии безопасности Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по безопасности предпринимательской деятельности.

В интересах развитие инфраструктуры видовой деятельности, налаживания устойчивых деловых связей между предпринимательскими кругами в индустрии безопасности, Координационный Совет НСБ России будет и впредь содействовать дальнейшей интеграции сил и средств негосударственной сферы безопасности в общенациональную систему обеспечения общественной безопасности в рамках реализации Стратегии Национальной безопасности. «В части реализации государственно-частного и государственно-общественного партнерства основным направлением деятельности остаётся анализ и совершенствование действующей и формируемой нормативно-правовой базы с учетом выработки предложений (изменений, дополнений) в целях совершенствования правовых основ и механизмов становления индустрии безопасности, развития субъектов индустрии безопасности в рамках негосударственной сферы безопасности», - отметил член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя КС НСБ России, председатель Общероссийского Профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин.

О разработке и реализации совместно с федеральными, региональными, муниципальными органами власти средне и долгосрочные программы развития частных организаций, предприятий индустрии безопасности НСБ, их добровольных некоммерческих (саморегулируемых) объединений на принципах территориальной консолидации и интеграции, оптимизации использования кадровых и материальных ресурсов, обеспечения соответствия их продукции лучшим показателям и перспективным потребностям субъектов экономики, населению города, региона и пр. шла речь на конференции.

Одной из главных тем обсуждения стал вопрос развития институтов Деловой репутации и компетенции индустрии безопасности НСБ, вопрос качества подготовки частных охранников.

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