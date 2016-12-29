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Приказом Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22 декабря 2016 года создан Координационный Совет по взаимодействию с частными охранными организациями.
В его состав вошли руководство Росгвардии, руководство служб Главного Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УФСБ России, а также руководители частных охранных организаций, активно взаимодействующие с правоохранительными органами.
Возглавил Координационный Совет начальник Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Бакуменко Андрей Федорович.
Первое заседание, где были определены первостепенные задачи организации, состоялось 27 декабря 2016 года. Также было принято решение к 20 января 2016 года сформировать состав Президиума и рабочих групп.
Источник: портал ГардИнфо