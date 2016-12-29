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Частная охрана на Дону
    9 Января 2017
Новости из регионов - в СПб создан КС по взаимодействию Росгвардии и ЧОО

Приказом Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22 декабря 2016 года создан Координационный Совет по взаимодействию с частными охранными организациями.

 

В его состав вошли руководство Росгвардии, руководство служб Главного Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УФСБ России, а также руководители частных охранных организаций, активно взаимодействующие с правоохранительными органами.

 

Возглавил Координационный Совет начальник Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Бакуменко Андрей Федорович.

 

Первое заседание, где были определены первостепенные задачи организации, состоялось 27 декабря 2016 года. Также было принято решение к 20 января 2016 года сформировать состав Президиума и рабочих групп.

 

Источник: портал ГардИнфо

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