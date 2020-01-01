Формирование отраслевого института деловой репутации – на повестке дня КС НСБ России.

Скоро исполнится двадцать пять лет с момента вступления в силу Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Момента, знаменующего собой фактическое зарождение самостоятельной, с каждым последующим годом все более динамично развивающейся отрасли экономики страны – негосударственной сферы безопасности.

Современный российский рынок услуг в сфере безопасности, легально оказываемых коммерческими предприятиями, включает в себя почти 25 тысяч частных охранных организаций, осуществляющих свою уставную деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Более 750 тысяч россиян являются частными охранниками, прошедшими надлежащее профессиональное обучение и получившими лицензию на право работать по данной профессии. В сообщество работников негосударственной сферы безопасности входят детективы, производители спецсредств и спецоборудования, сотрудники подразделений предприятий, в чью компетенцию входят вопросы локальной экономической безопасности, работники организаций по профессиональной подготовке специалистов в данной сфере, члены казачьих объединений, представители отраслевых средств массовой информации, члены профсоюзных, а также иных общественных организаций правоохранительной направленности, в том числе объединений ветеранов различных силовых структур. Всего, по оценкам специалистов, негосударственная сфера безопасности служит консолидирующим началом для более чем трех миллионов людей, профессионально или социально связанных с вопросами обеспечения безопасности.

За прошедшие двадцать пять лет произошло много изменений в экономике страны. Объективно с каждым годом возрастают требования потребителей услуг, так или иначе касающихся обеспечения безопасности, к структурам, непосредственно принимающим участие в их оказании. Для обеспечения защиты объекта охраны от противоправного посягательства постороннего лица сейчас уже недостаточно просто выставить у главного входа на территорию охраняемого объекта высокорослого, облаченного в униформу крепкого физически с виду мужчину, пронизывающего тяжелым взглядом окружающее пространство. И не только технологическая оснащенность компании, оказывающей профильные услуги, ставится во главу угла лицами, принимающими решение о заключении договора оказания охранных или иных услуг, связанных с обеспечением безопасности. Последние годы приобретает все большее и большее значение и выходит на первый план деловая репутация организации, с которой потенциальный заказчик планирует заключить такой договор. Деловая репутация неизменно связана с доверием и уверенностью в положительном результате сотрудничества со стороны контрагентов. Стабильность положения компании, осуществляющей свою деятельность в негосударственной сфере безопасности, является одним из фундаментальных параметров профессионального и социального контроля и, соответственно, одним из важных факторов деловой репутации.

С просьбой рассказать о влиянии деловой репутации организации, функционирующей в рамках негосударственной сферы безопасности, на ее положение на рынке услуг, связанных с обеспечением безопасности имущества, общественной безопасности, защитой жизни и здоровья граждан, мы обратились к председателю Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, председателю КС НСБ РФ, председателю редакционного совета объединенной редакции медиапортала «Хранитель» и практического журнала «Охранная деятельность» Виктору Озерову.

– Виктор Алексеевич, в чем, на ваш взгляд, причина столь пристального внимания профессионального сообщества негосударственной сферы безопасности к такому фактору оценки субъектов предпринимательства, как деловая репутация организации?

– Деловая репутация – это понятие, которым люди начали пользоваться не вчера и не год назад. Издревле в народе были известны словосочетания «доброе имя» и «худая слава». Так определялось отношение к человеку, с которым стоило иметь дело или, наоборот, от совершения сделок с которым нужно было остерегаться.

Сегодня, в обстановке, обусловленной мировым экономическим кризисом и попытками извне расшатать и ослабить финансово-хозяйственную деятельность российского общества, серьезно обострилась конкуренция между субъектами этой деятельности. В том числе между предприятиями, действующими на рынке негосударственной безопасности, включая оказание охранных услуг.

За прошедшие с момента возникновения охранной отрасли годы заказчик значительно изменился. Теперь он руководствуется не только ценовыми характеристиками услуг, предлагаемых к оказанию частными охранными организациями. Несмотря на то, что в ряде случаев, особенно при проведении тендеров на охранные услуги, некоторые заказчики, чего греха таить, пытаются заключить договор по цене экономически неоправданно низкой, все больше и больше компаний, стремясь обеспечить свою безопасность, обращают серьезное внимание на репутационную составляющую. Стабильность, надежность, положительная известность на рынке частной охраны – вот те параметры, которые выходят на передний план, позволяют компаниям выгодно выделяться среди конкурентов и получать преимущества при заключении договоров.

В феврале 2016 года мы провели IV Всероссийское совещание негосударственной сферы безопасности. Сообществом НСБ были подведены итоги своей работы. Теперь настало время формировать горизонты планирования, формировать наши проекты и формулировать нашу программу действий как на ближайшее время, так и на перспективу. В том числе в части стабилизации рынка услуг, оказываемых организациями, относящимися к негосударственной сфере безопасности.

Совещание определило пять основополагающих направлений деятельности. Это общественно-государственное партнерство, частно-государственное партнерство, правовой институт общественного контроля, правовой институт компетенций и квалификаций в негосударственной сфере безопасности. И, наконец, пятое направление – правовой институт деловой репутации. Давайте остановимся на этом правовом институте подробнее.

Одним из самых важных проектов Координационного совета негосударственной сферы безопасности России является формирование института деловой репутации в сфере НСБ. Развитие этого проекта должно охватывать множество направлений. Среди перспективных направлений – создание и функционирование Единого Общероссийского Реестра частных органных организаций негосударственной сферы безопасности.

Единый Общероссийский Реестр ЧОО НСБ – это информационный ресурс, который в перспективе должен объединить всех участников рынка частных охранных услуг: частные охранные организации, заказчиков охранных услуг, частных охранников и других специалистов, являющихся наемными работниками в системе частной охраны, а также иных лиц, осуществляющих профессиональную или общественную деятельность в НСБ.

На наш взгляд, на одном ресурсе должны быть размещены необходимые и наиболее актуальные сведения о самых дееспособных и эффективных структурах охранной деятельности. При этом все представленные в Едином Общероссийском Реестре ЧОО НСБ данные о каждом предприятии, включая его деловую репутацию, должны быть подтверждены третьей стороной. То есть актуальность, достоверность и правдивость информации о частной охранной организации, размещенной на этом ресурсе, ее, так сказать, соответствие истине должны быть проверены и подтверждены третьей стороной, будь то союз, ассоциация, член Координационного совета НСБ России или иное компетентное, авторитетное лицо.

Например, частное охранное предприятие, назовем его условно «Витязь», передает информацию о своей организации в информационную базу реестра, а достоверность этой информации подтверждает и при необходимости проверяет, к примеру, общественная некоммерческая организация, которая является членом КС НСБ России.

В итоге эта информация становится доступной не только для представителей сообщества негосударственной сферы безопасности. То есть мы сами получаем требуемые нам данные, и эту информацию получают многочисленные пользователи сайта Единого Общероссийского Реестра ЧОО НСБ - это гражданин, общественная организация, представитель бизнеса. Заинтересованное лицо получает интересующую его информацию, которая достоверна на момент ее передачи в реестр и размещения на сайте реестра.

Вот в этом и состоит цель проекта КС НСБ России – создать на одном, едином для всей страны информационном ресурсе базу данных о деловой репутации частных охранных организаций, в которой будет содержаться достоверная информация о дееспособных эффективных структурах негосударственной сферы безопасности, действующих во всех регионах России.

Чрезвычайно важным фактором я считаю то, что создание Единого Общероссийского Реестра частных органных организаций негосударственной сферы безопасности инициировали такие ключевые отраслевые объединения, как профессиональные союзы работников, занятых в обеспечении безопасности негосударственного сектора Российской Федерации, в лице Дмитрия Галочкина, председателя Общероссийского профсоюза НСБ; Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и безопасности, в лице Александра Козлова, председателя Ассоциации КЦ РОСС; Торгово-промышленная палата РФ, в лице Сергея Саминского, председателя подкомитета по развитию индустрии безопасности Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности; и Национальное объединение отраслевых саморегулируемых организаций, в лице Анатолия Данилова, председателя правления Союза СРО НСБ России. Поддержали нас и другие, не менее значимые и авторитетные отраслевые объединения и некоммерческие организации, входящие в КС НСБ России.

Именно эта поддержка позволяет мне говорить о конструктивном будущем Единого Общероссийского Реестра ЧОО НСБ и отмечать этот ресурс как один из системных элементов формирующегося в НСБ института деловой репутации частных охранных предприятий и других субъектов сферы безопасности.

– Итак, цель проекта определена, задачи ясны. Что нужно сделать, чтобы они были решены?

– В первую очередь нам необходимо проинформировать всех членов Координационного совета НСБ России о том, что мы формируем в негосударственной сфере безопасности правовой институт деловой репутации. И важным элементом этого института деловой репутации является создаваемый нами медиаресурс – Единый Общероссийский Реестр частных охранных организаций негосударственной сферы безопасности. Мы ожидаем от членов Координационного совета НСБ России признания актуальности и важности этого проекта, а также включения членами КС НСБ РФ этого проекта в состав целей и задач своей уставной деятельности в качестве одного из приоритетных направлений.

Следующим шагом, на наш взгляд, должны стать действия членов Координационного совета НСБ России в лице их общественных организаций, ассоциаций, союзов и объединений по организационной и информационной поддержке этого проекта – развития Единого Общероссийского Реестра ЧОО НСБ как одного из важных элементов отраслевого института деловой репутации.

Третьим пунктом в нашем списке должно стоять решение задачи – побудить государство, в лице уполномоченных органов исполнительной власти, рассматривать в своей работе Единый Общероссийский Реестр частных охранных организаций негосударственной сферы безопасности как ориентир. Федеральный закон от 5.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» гласит, что, помимо цены, компетенций и квалификаций, при выборе частной охранной организации для заключения с нею контракта на оказание охранных услуг в качестве необходимого элемента рассматривается в том числе деловая репутация. А каковы на настоящий момент ясные, методологически обоснованные критерии оценки деловой репутации частного охранного предприятия? Непонятно. И вот как раз на создаваемом ресурсе Единого Общероссийского Реестра ЧОО НСБ мы, наше экспертное сообщество негосударственной сферы безопасности должны выработать критерии оценки деловой репутации, которые может и должен учитывать заказчик, в том числе госзаказчик, а также гражданин, общество, бизнес в своей деятельности по выбору частного охранного предприятия и иных структур в сфере обеспечения безопасности.

– Насколько эффективным, на ваш взгляд, станет заработавший на полную мощность Единый Общероссийский Реестр частных охранных организаций негосударственной сферы безопасности?

– Ожидаемым результатом этого проекта является простая доступность и возможность, которой будут обладать общество, бизнес и государство в лице уполномоченных органов власти, получить в одном месте, на одном информационном ресурсе достоверную информацию обо всех дееспособных структурах, обо всех предприятиях негосударственной сферы безопасности и при необходимости возможность выбрать лучших, чтобы вступить с ними во взаимодействие для целей сотрудничества, в договорные отношения.

И конечно, важно облегчить для потенциального пользователя информации, содержащейся в Едином Общероссийском Реестре ЧОО НСБ, решение задачи по самостоятельной оценке и восприятию уровня деловой репутации того или иного субъекта деятельности в области негосударственной безопасности. К примеру, тот же заказчик услуг, оказываемых частным охранным предприятием, всегда может зайти на сайт Единого Общероссийского Реестра ЧОО НСБ и поинтересоваться, является ли эта ЧОО, с которой он находится в договорных отношениях, участником этого проекта, содержится ли в этом реестре информация об этой частной охранной организации. И если частная охранная организация, оказывающая клиенту услуги по обеспечению его безопасности или охране его имущества, не является участником Единого Общероссийского Реестра ЧОО НСБ, то возникает резонный вопрос о причинах ее отсутствия в этом реестре. Какова деловая репутация этой охранной организации? Что мешает предприятию следовать естественному принципу деловой открытости на профильном рынке негосударственной безопасности? Кроме того, тем самым будут реализовываться и задачи, касающиеся общественного мониторинга в соответствующей отрасли экономики страны.

Поэтому, возвращаясь к началу нашей беседы, хочу еще раз отметить актуальность сегодняшней деятельности Координационного совета негосударственной сферы безопасности России по разработке и совершенствованию организационно-правовых аспектов реализации проекта по формированию института деловой репутации в сфере НСБ.

– Виктор Алексеевич, большое спасибо за интервью!

Источник: портал Хранитель