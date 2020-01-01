В связи с публикацией в ряде СМИ информации о проводимой работе по внесению изменений в сфере оборота оружия сообщаем, что в Росгвардии не разрабатываются какие-либо проекты нормативных правовых актов, устанавливающие запрет оборота на территории Российской Федерации огнестрельного оружия ограниченного поражения (пистолетов, револьверов, огнестрельного бесствольного устройства отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия.

Росгвардия не располагает информацией о проводимой работе кем-либо из субъектов, наделенных правом законодательной инициативы, по подготовке законопроекта, устанавливающего увеличение срока действия разрешения на хранение и ношение оружия с 5 до 10 лет.

Кроме того, не являются новшеством установленные Федеральным законом «Об оружии» требование о прохождении осмотра врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом по месту жительства (пребывания) при оформлении лицензии на приобретение оружия, а также требование для владельцев гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны о прохождении не реже одного раза в пять лет проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.

Предоставление государственных услуг в электронной форме в сфере оборота оружия с использованием единого портала государственных услуг осуществляется уже с 2012 года.

Источник: РосГвардия РФ