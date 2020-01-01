Сегодня тема государственно-частного партнерства в области негосударственной охранной деятельности продолжает быть по-прежнему актуальной. Всем понятно, что взаимодействие власти и бизнеса является важнейшим условием экономического развития страны, потому что такое партнерство создается для извлечения выгоды как для бизнес-сообщества, так и для государства в целом. И какие бы законодательные документы в этой области ни были приняты и подписаны, они работать не будут, если и бизнес, и государство от партнерства ничего не будут получать.

Как бы ни назывались предприятия, занимающиеся охранной деятельностью на территории РФ, – предприятиями с особыми уставными задачами, предприятиями, находящимися в ведении МВД, – все равно эти организации являются бизнес-структурами и созданы для извлечения прибыли. Но мы, понимая свою социальную ответственность, выполняем, объединяя бизнес и взаимодействуя с государственными структурами, общественно значимые функции по профилактике правонарушений не только на территории охраняемых объектов, но и на прилегающей к ним местности.

Мы хотели бы быть полноправным партнером в этом объединении. Мы готовы отдавать все свои силы и все свое умение для внедрения в нашу деятельность такого понятия, как «государственно-частное партнерство», но мы готовы быть партнером, а не находиться на положении младшего в этом объединении. Но пока именно так и происходит.

Если в нашей совместной с органами внутренних дел деятельности, основанной на разного рода соглашениях, все более или менее налаживается, и мы подходим к выстраиванию именно партнерских отношений, т.е. уже можно эти отношения назвать государственно-частным партнерством, хоть и не в полной мере, то взаимодействие с другими органами исполнительной и законодательной власти у нас практически отсутствует. Более того, зачастую именно эта власть делает все, чтобы нас не допустить к такому партнерству, т.е. не видит в нас партнеров и часто рассматривает негосударственные структуры безопасности как звено, мешающее реализовывать свои интересы. На чем же основываются эти, с позволения сказать, деятели, ассоциирующие себя с государственной и исполнительной властью? Ответ прост. Да практически ни на чем; они объясняют, что доверять негосударственным структурам безопасности нельзя, потому что якобы кто-то когда-то пообещал использовать потенциал сотрудников предприятия, работающих в сфере безопасности, для поддержки своих политических интересов. Или ссылаются на то, что кто-то из сотрудников охранного предприятия действовал незаконно либо с нарушением требований законодательства, применял физическую силу, спецсредства и т.д. При этом те, кто кивает на это, не обладают полной информацией: кто действовал, как действовал, что это за сотрудники, и основываются исключительно на слухах либо на информации СМИ, которую предоставляют некомпетентные и не знающие Закона о частной охранной деятельности журналисты. Да даже если и существуют факты неправильных или незаконных действий со стороны представителей организаций, работающих в негосударственной сфере безопасности, то это не значит, что из-за «одной паршивой овцы» должны страдать все предприятия, работающие в этой сфере.

Получается, если какой-либо сотрудник правоохранительных органов совершит то или иное противоправное действие, то сотрудникам правоохранительных органов нужно запретить охранять общественный порядок, наши покой и жизнь?

При этом как-то странно звучат со стороны некоторых представителей того или иного ведомства или министерства эти аргументы, ссылаясь на которые, они предлагают запретить осуществлять свою деятельность по охране имущества и всего, что с этим связано, частным охранным организациям. Предлагают запретить частную охранную деятельность на ряде объектов, расширив перечень предприятий, на которые она (частная охранная деятельность) не распространяется. Но в то же время мы не слышим возражений, когда тысячи и тысячи охранников каждый день заступают в городах на охрану общественного порядка, защищая граждан и их жизнь, здоровье и покой от противоправных посягательств. Выходит, нашим сотрудникам охранять жизнь гражданина РФ доверить можно, а охранять имущество определенных организаций –нельзя…

Поэтому хотелось бы предложить профильным комитетам Государственной Думы разработать законопроекты, позволяющие обеспечить применение государственно-частного партнерства в частной охранной и детективной деятельности, обобщив имеющийся опыт в разных странах по использованию механизмов ГЧП в сфере негосударственных структур безопасности и выработав предложения для их использования в РФ.

Вячеслав РАЙСКИЙ, член Экспертного совета Комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции, президент НП «Гильдия предпринимателей и руководителей негосударственных структур безопасности»

Источник: портал "Хранитель"