Руководителям ЧОО Башкортастана пришло разъяснительное письмо от ЦЛРР - при использовании портала госуслуг госпошлина многим обойдется дешевле.

С 1 января 2017 года Федеральным законом №127-ФЗ от 02.11.2004 внесена поправка в главу 25.3 Налогового кодекса РФ, согласно которой госпошлина в 2017 году многим обойдется дешевле.

Для уплаты с 1 января 2017 года госпошлины со скидкой необходимо соблюсти 2 условия: подать заявление о совершении юридически значимых действий и перечислить соответствующий размер государственной пошлины. ОБА этих действия нужно провести через единый портал государственных услуг gosuslugi.ru

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