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Частная охрана на Дону
    18 Января 2017
Новости о подготовке к празднованию 25-летия частной охраны

Начальник Управления федеральной службы войск Национальной гвардии России по Нижегородской области возглавил Региональный оргкомитет по подготовке и празднованию 25-летия частной охраны и сыска в Российской Федерации.

 

Решением Координационного Совета при Управлении федеральной службы войск Национальной гвардии России по Нижегородской области по взаимодействию с частными охранными организациями создан Региональный оргкомитет по подготовке и празднованию в Нижегородской области 25-летия частной охраны и сыска в Российской Федерации.

 

Представительный состав Оргкомитета свидетельствует о внимании руководства Управления федеральной службы войск Национальной гвардии России по Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегородской области, ветеранских организаций региона к жизни и деятельности нижегородского частного охранного сообщества, формированию положительного имиджа частного охранника.

 

Начальник Управления федеральной службы войск Национальной гвардии России по Нижегородской области полковник полиции А.А. Новиков, давая согласие возглавить Оргкомитет, подчеркнул, что подготовка и празднование в Нижегородской области 25-летия частной охраны должны стать важным этапом в дальнейшем развитии взаимодействия частных охранных структур с Управлением Росгвардии, органами МВД региона в вопросах реализации комплекса мероприятий по решению задач государственной политики в области обеспечения общественной безопасности.

 

Ознакомиться с составом Оргкомитета Вы можете на портале ГардИнфо

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