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18 Января 2017

27 марта — День войск национальной гвардии РФ 16 января президент России Владимир Путин установил День войск национальной гвардии РФ. Согласно указу главы государства, бойцы Росгвардии будут отмечать свой профессиональный праздник 27 марта. Таким образом, Дня внутренних войск МВД РФ, который раньше отмечался 27 марта, в нашей стране больше нет. «Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 19 марта 1996 года № 394 «Об установлении Дня внутренних войск министерства внутренних дел»», — говорится в документе, подписанном российским лидером и опубликованном на сайте Кремля. Источник: ГардИнфо

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