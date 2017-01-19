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23 Января 2017

Новости из регионов - Амурская область Создан Координационный совет при Отделе Росгвардии по Амурской области. З0 декабря 2016 года подписан приказ о создании Координационного совета при Отделе Росгвардии по Амурской области по взаимодействию с частными охранными организациями. От Ассоциации «КЦ РОСС» и ФКЦ РОС в состав КС вошли: Иванов Андрей Владимирович (представитель Ассоциации «КЦ РОСС), Иванов Игорь Андреевич ( ЧОА «Бастион», учредитель ФКЦ РОС), Сергодеев Юрий Михайлович (Генеральный директор ООО «ЧАО «Ратибор», член ФКЦ РОС), Гуров Олег Викторович (Генеральный директор ООО «ЧОП «Амур-Охрана», член ФКЦ РОС). Первое заседание назначено на 24 января 2017 года. Источник: ГардИнфо

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