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Создан Координационный совет при Отделе Росгвардии по Амурской области.
З0 декабря 2016 года подписан приказ о создании Координационного совета при Отделе Росгвардии по Амурской области по взаимодействию с частными охранными организациями. От Ассоциации «КЦ РОСС» и ФКЦ РОС в состав КС вошли: Иванов Андрей Владимирович (представитель Ассоциации «КЦ РОСС), Иванов Игорь Андреевич ( ЧОА «Бастион», учредитель ФКЦ РОС), Сергодеев Юрий Михайлович (Генеральный директор ООО «ЧАО «Ратибор», член ФКЦ РОС), Гуров Олег Викторович (Генеральный директор ООО «ЧОП «Амур-Охрана», член ФКЦ РОС).
Первое заседание назначено на 24 января 2017 года.
Источник: ГардИнфо