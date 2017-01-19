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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    23 Января 2017
Новости из регионов - Амурская область

Создан Координационный совет при Отделе Росгвардии по Амурской области.

 

З0 декабря 2016 года подписан приказ о создании Координационного совета при Отделе Росгвардии по Амурской области по взаимодействию с частными охранными организациями. От Ассоциации «КЦ РОСС» и ФКЦ РОС в состав КС вошли: Иванов Андрей Владимирович (представитель Ассоциации «КЦ РОСС), Иванов Игорь Андреевич ( ЧОА «Бастион», учредитель ФКЦ РОС), Сергодеев Юрий Михайлович (Генеральный директор ООО «ЧАО «Ратибор», член ФКЦ РОС), Гуров Олег Викторович (Генеральный директор ООО «ЧОП «Амур-Охрана», член ФКЦ РОС).

 

Первое заседание назначено на 24 января 2017 года.

 

Источник: ГардИнфо

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