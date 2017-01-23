ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    23 Января 2017
Обсуждаем новый Административный регламент Росгвардии

Росгвардия готовит новый Административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения частного охранника.

 

На сайте для официального опубликования проектов нормативно-правовых актов c 09.01.2017 по 09.03.2017 проходит независимая экспертиза Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче (продлению срока действия, переоформлению, выдаче дубликата, аннулированию) удостоверения частного охранника

 

Приглашаем к обсуждению.

 

Источник: ГардИнфо

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.1077 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2016.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы