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Новости

23 Января 2017

Обсуждаем новый Административный регламент Росгвардии Росгвардия готовит новый Административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения частного охранника. На сайте для официального опубликования проектов нормативно-правовых актов c 09.01.2017 по 09.03.2017 проходит независимая экспертиза Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче (продлению срока действия, переоформлению, выдаче дубликата, аннулированию) удостоверения частного охранника Приглашаем к обсуждению. Источник: ГардИнфо

