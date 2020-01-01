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27 Января 2017

Новости из регионов - Астраханская область В Астраханской области подписано Соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в сфере частной детективной и охранной деятельности. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в сфере частной детективной и охранной деятельности Стороны используют следующие формы взаимодействия: обмен информацией о выявленных нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности в сфере частной детективной и охранной деятельности, а также мерах, принятых в целях их восстановления;

рассмотрение заявлений предпринимателей о нарушениях их прав, принятие мер реагирования по восстановлению нарушенных прав предпринимателей;

рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы по защите прав субъектов предпринимательской деятельности в сфере частной детективной и охранной деятельности, в том числе совместно проведенных выездов и иных мероприятий, а также выработка предложений по их реализации;

сотрудничество по вопросам участия в совещаниях в целях совершенствования законодательства, направленного на установление, соблюдение и реализацию прав, гарантий прав субъектов предпринимательской деятельности, приведения его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права;

обращение в средства массовой информации с совместными заявлениями о принятых мерах по защите прав предпринимателей;

участие в научно-практических конференциях, семинарах и иных мероприятиях по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон могут быть использованы другие, не противоречащие законодательству Российской Федерации формы взаимодействия по вопросам защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов. Источник: Союз Предприятий Безопасности "Партнерство"

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