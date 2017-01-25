По требованию прокуратуры из-за долгов по зарплате в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело.

В Казани по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы работникам охранной организации, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Сотрудники ведомства провели проверку в ООО «Частная охранная организация "Чайка"». Выяснилось, что пятеро работников не получали зарплату за июль-октябрь 2016 года. Долг превысил 100 тысяч рублей.

По требованию надзорного ведомства в отношении директора охранной организации возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

После вмешательства прокуратуры долг по оплате труда полностью погашен, трудовые права работников предприятия восстановлены.

Источник: ИА "Татар-Информ"