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Частная охрана на Дону
    30 Января 2017
Состоялось первое заседание КС при Отделе Росгвардии по Амурской области

24 января 2017 года в учебном центре ЧУДПО «БАСТИОН на Амуре» (г. Благовещенск) состоялось первое заседание совета. В мероприятии принимали участие представители ЦЛРР Отдела Росгвардии по Амурской области, отдела ООООП УМВД России по Амурской области, члены ФКЦ РОС, руководители частных охранных организаций.

 

С приветственным словом и докладом о создании КС при Отделе Росгвардии по Амурской области к участникам заседания обратился Председатель совета, заместитель начальника — начальник ЦЛРР Отдела Росгвардии по Амурской области полковник полиции Николай Озеров.

 

Заместитель Председателя совета, врио заместителя начальника ЦЛРР майор полиции Сергей Симоненко рассказал присутствующим об изменениях в Законе «О частной детективной и охранной деятельности и затронул вопросы организации взаимодействия подразделений Росгвардии и УМВД области с частными охранными организациями.

 

О результатах деятельности частных охранных организаций по взаимодействию с органами внутренних дел рассказал заместитель начальника УОООП — начальник ООООП УМВД России по Амурской области полковник полиции Игорь Макаров.

 

Иванов также коснулся проблем демпинга в охранной отрасли и вопросов ценовой политики Минздрава в области медицинского освидетельствования охранников.

 

В завершение Андреем Ивановым была поднята тема подготовки к празднованию 25-летия частной охраны.

 

Источник: ГардИнфо

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