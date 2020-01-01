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Частная охрана на Дону
    30 Января 2017
В управлении Росгвардии по Самарской области создан совещательный орган

В управлении Росгвардии по Самарской области под руководством заместителя начальника управления — начальника центра лицензионно-разрешительной работы полковника полиции Дмитрия Сазонова состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями.

 

В заседании приняли участие руководители центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии, представители ГУ МВД России по Самарской области, управления ФСБ России по Самарской области, частных охранных организаций.

 

В состав координационного совета вошли представители подразделений управления Росгвардии, МВД, ФСБ, а также руководители 14 ведущих частных охранных предприятий региона.

 

В настоящее время в Самарской области между частными охранными организациями и правоохранительными органами заключено более 600 соглашений о содействии в обеспечении правопорядка.

 

За 2016 год в результате совместных нарядов работниками ЧОО было задержано более 2,3 тыс. граждан по подозрению в совершении преступлений, за административные правонарушения — более 11 тыс. граждан, раскрыто 52 преступления.

 

«Хочу акцентировать внимание на том, что эффективность взаимодействия правоохранительных органов с частными охранными организациями — процесс двухсторонний, и только при активной работе, как с нашей стороны, так и со стороны участников координационного совета, мы сможем получить ожидаемый результат. Безопасность нашей области, спокойствие ее жителей зависит от нашего взаимопонимания и высокого уровня взаимодействия», — отметил полковник полиции Дмитрий Сазонов.

 

Источник: сайт Национальной Гвардии РФ

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