2З января 2017 года подписан приказ о создании Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями при Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 27 января 2017 года состоялось первое заседание совета. В мероприятии принимали участие сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по ХМАО-Югре, заместитель начальника ФГКУ УВО ВНГ России по округу, начальник отдела организации охраны объектов подлежащих обязательной охране ФГКУ УВО ВНГ по округу и руководители частных охранных организаций округа. Заседание проходило в режиме ВКС из Ханты-Мансийска.

Обсуждались подготовка к празднования 25-летия частной охраны в РФ (создан оргкомитет; доведены до руководителей ЧОП положения о Юбилейном знаке «25 лет частной охранной деятельности в России» и Юбилейной медали 25 лет частной охранной деятельности в России»; озвучено предложение о проведении спартакиады среди работников ЧОО и т.д.) и перспективы дальнейшего взаимодействия между управлением Росгвардии и частными охранными организациями по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в округе.

Также с представителями ФГКУ УВО ВНГ по округу был рассмотрен вопрос стоимости за услуги охраны на 2017г. (обещали представить в Координационный совет калькуляцию расчета стоимости за услуги охраны на 2017).

Источник: ГардИнфо