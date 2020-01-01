Под охраной Росгвардии находится более 1 млн. квартир, коттеджей, дач и гаражей.

Заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Лебедев провел совещание с руководящим составом Главного управления вневедомственной охраны, Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы, Центра специального назначения вневедомственной охраны, Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский центр «Охрана» и Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, на котором были подведены итоги служебной деятельности за 2016 год и поставлены задачи на 2017 год.

В выступлениях руководителей были озвучены основные результаты работы за отчетный период. Так, в соответствии с действующим перечнем объектов, подлежащих обязательной охране, под защитой подразделений вневедомственной охраны Росгвардии находится около 17 тыс. таких объектов. В рамках договорных обязательств с гражданами и организациями, обеспечивается безопасность более 370 тыс. объектов различных форм собственности, более 1 млн. квартир, коттеджей, дач и гаражей. За прошедший год сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в установлении более 47,6 тыс. человек, совершивших преступления, уголовные дела по которым направлены в суд.

Подводя итоги деятельности Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы, было отмечено, что в настоящее время в России более 4,5 миллиона владельцев оружия, имеющих в пользовании свыше 6 миллионов единиц гражданского оружия.

В прошлом году проведено 3,2 миллиона проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе которых выявлено 210 тыс. нарушений правил оборота оружия.

В соответствии с действующим законодательством Росгвардия контролирует деятельность более чем 23 тыс. частных охранных организаций, которые используют в общей сложности более 80 тыс. единиц служебного оружия.

В 2016 году в результате проверок обеспечения сохранности оружия было выявлено более четырехсот нарушений установленных правил оборота оружия. На основании нарушений законодательства об оружии аннулировано 7,7 тыс. лицензий и разрешений, по решению суда прекращена деятельность 5 частных охранных организаций.

В ходе совещания также были подробно рассмотрены итоги деятельности Центра специального назначения вневедомственной охраны, Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский центр «Охрана» и Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Определены приоритетные задачи на 2017 год, а также ход реализации мероприятий по организационно-методическому, нормативно-правовому, кадровому, финансово-экономическому и материально-техническому обеспечению курируемых ими подразделений вневедомственной охраны, государственного контроля (надзора) и лицензионно-разрешительной работы в субъектах Российской Федерации.

Источник: сайт Национальной Гвардии РФ