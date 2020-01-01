В Ростове для охраны областного управления финансового обеспечения Минобороны наймут сотрудников ЧОПов. Соответствующая заявка опубликована на сайте РосТендер. Учреждение Минобороны потратит на эти цели 2,7 млн рублей из федерального бюджета, говорится в документации закупки.

В документации во всех подробностях описывается план объекта, который им предстоит оберегать. Так, например, входы в административное здание располагаются со стороны проспекта Михаила Нагибина и дворового фасада здания. Само здание оборудовано системой контроля доступа на трех этажах, на чердачном помещении несет службу автономная охрана. Помещения оборудованы тревожной и пожарной сигнализацией. Запасные выходы располагаются в коридоре 1-го этажа с выходами во двор. Двери запасных выходов оборудованы системой контроля доступом.

Прилегающая к зданию территория огорожена. Вход в здание осуществляется только через круглосуточный пост охраны, который размещен на первом этаже здания и оборудован системой видеонаблюдения. Кроме того, три режимных помещения учреждения оснащены сигнализацией.

Охранные услуги должны оказываться круглосуточно, семь дней в неделю, в том числе и в выходные и праздники. Каждую смену на месте должны работать не менее трех охранников, пересменка – в 8:00. К самим охранникам тоже выдвигаются требования. Сотрудники ЧОПа должны иметь действующее удостоверение частного охранника, форменную одежду и всеми необходимыми техническими средствами.

Кто будет обеспечивать охрану объекта выяснится после 22 февраля. На этот день назначена дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Источник: 161.ru