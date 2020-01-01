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Частная охрана на Дону
    6 Февраля 2017
Новости регионов - Архангельская область

Начальник управления Росгвардии по Архангельской области возглавил Координационный совет по взаимодействию с частными охранными организациями.

 

При управлении Росгвардии по Архангельской области создан Координационный совет по взаимодействию с частными охранными организациями. Цель работы совета — повышение результативности работы, направленной на обеспечение общественной безопасности и правопорядка, улучшение качества предоставления охранных услуг, а также совершенствование контроля за данной сферой деятельности.

 

В состав совета и его рабочую группу вошли представители правоохранительных структур региона, Правительства Архангельской области, торгово-промышленной палаты, руководители частных охранных организаций и образовательных учреждений, занимающихся подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации частных охранников.

 

Координационный совет возглавил начальник управления Росгвардии по Архангельской области полковник полиции Андрей Плотников.

 

В марте планируется проведение первого расширенного заседания Координационного совета.

 

Источник: сайт Национальной Гвардии РФ

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