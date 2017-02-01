Какие перемены ожидают владельцев личного оружия после передачи контроля над ним Росгвардии?

Что ожидает владельцев охотничьих и спортивных ружей и карабинов, травматических пистолетов и раритетных оружейных коллекций после передачи функций контроля над частными арсеналами Росгвардии? Ужесточатся ли требования к хранению и лицензированию? Будут ли запреты на какие-то виды оружия самообороны? Или, наоборот, какие-то требования станут помягче?

На эти и многие другие вопросы ответил в эксклюзивном интервью "Российской газете" начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-майор полиции Леонид Веденов.

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