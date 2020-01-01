Охранные сообщества являются неотъемлемым системным элементом общей конструкции, отвечающей за обеспечение общественной и национальной безопасности, убежден начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов. Об этом он заявил на совещании Комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности.

"По нашим данным, ежегодно работники ЧОПов осуществляют до нескольких миллионов человеко-выходов. За прошлый год было задержано и передано в органы внутренних дел 107 тыс. правонарушителей, и почти 7 тыс. человек задержано по подозрению в совершении преступлений", – заявил он. Всего на сегодняшний день в России действуют около 24 тыс. ЧОП, которые объединяют свыше 700 тыс. человек.

"Безусловно, взаимодействие с охранным сообществом государственных правоохранительных структур не может осуществляться на вольной основе", – поделился Веденов. Поэтому, считает он, важно, во-первых, усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в этой сфере, а во-вторых, наладить работу соответствующих институтов, которые на практике могли бы реализовывать такое взаимодействие. Таким институтом могут стать координационные советы по взаимодействию с ЧОПами, которые сейчас созданы практически в каждом территориальном органе внутренних дел (Приказ МВД России от 30 октября 2012 г. № 983 "О создании координационного органа"). На площадке этих советов, по словам Леонида Веденова, уже сейчас обсуждаются наиболее важные и актуальные вопросы как в сфере охраны общественного порядка для конкретного региона, так и вопросы, которые требуют решения в нормативно-правовом ключе.

Что касается совершенствования законодательной базы, Росгвардия предлагает на нормативном уровне закрепить усиление участия ЧОПов в деятельности, направленной на обеспечение интересов государства в правоохранительной области. Первым шагом в этом направлении стало принятие летом 2016 года поправок, которые поменяли статус содействия частных охранных организаций правоохранительным органам в обеспечении правопорядка с добровольного на обязательный (п. 3 ст. 1 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ, ч. 4 ст. 3 Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"; далее – закон об охранной деятельности). "Эта норма с точки зрения своего редакционного изложения крайне мала и на первый взгляд незаметна в законе, но по содержанию она грандиозна и несет в себе огромные последствия для охранных предприятий – теперь они обязаны в той или иной форме оказывать содействие правоохранительным органам", – прокомментировал Веденов.

Но в наибольшей степени реализовать участие ЧОПов в охране общественного порядка, по мнению Росгвардии, способны так называемые "реестровые" охранные организации, которые взяли бы на себя определенные обязательства в сфере охраны порядка перед государством, а государство, в свою очередь, приняло бы на себя встречные обязательства. В качестве примера Леонид Веденов привел действующие сейчас реестровые казачьи общества (ст. 6 Федерального закона от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества").

В охранном сообществе эта инициатива нашла поддержку, а вот МВД России ее не поддержало. "Мы критически смотрим на идею автоматического наделения группы ЧОПов государственными полномочиями", – заявил заместитель министра МВД России Игорь Зубов. Тем не менее, само участие частных охранных организаций в охране общественного порядка он считает крайне желательным – но исключительно на конкурсной основе. Так, выиграв конкурс на охрану того или иного объекта ЧОП могут обязать осуществлять охрану порядка и на территории, прилегающей к этому объекту. "Это должно являться сопутствующим требованием или условием конкурса", – пояснил Зубов.

Источник: Гарант.РУ