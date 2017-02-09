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Приказом Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Золотова Виктора Васильевича от 30 января 2017 года № 23 образован Координационный совет по вопросам частной охранной деятельности при Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации и утверждено Положение о Координационном совете.
Председателем Координационного совета назначен заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Лебедев Сергей Анатольевич.
На формирование состава Координационного совета отведено три месяца.
Источник: ГардИнфо