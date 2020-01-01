Заместитель начальника управления – начальник ЦЛРР управления Росгвардии по Саратовской области Сергей Чудин — об оружии, ЧОПах и Росгвардии.

Почему усложнилась процедура получения лицензии на травматическое оружие? И почему обучение на владение можно проходить только в саратовских школах, а школы Волгограда или Москвы не подходят?

Оружие ограниченного поражения в обороте на территории РФ находится около 15 лет. Первые годы пользования этим оружием показали то, что граждане не в полной мере представляют себе опасность последствий его использования и небрежного хранения. Поэтому требования закона «Об оружии» вполне обоснованы и связаны с тем, что существует необходимость пройти подготовку по правилам безопасного обращения с оружием, а также проверку знания правил и навыков в обращении с оружием. Если говорить об образовательных учреждениях, которые занимаются такой подготовкой, то мы прекрасно знаем эти школы, которые функционируют на территории нашего субъекта. Знаем качество подготовки, знаем, как проходит процесс обучения и проверки правил безопасного обращения с оружием. Мы в обязательном порядке, как того требует законодательство, принимаем участие в составе комиссий, которые как раз экзаменуют граждан, приобретающих и продлевающих сроки действия разрешений на хранение оружия самообороны. Как проходит процесс обучения в иных школах за пределами Саратовской области — мы не знаем. И, в частности, в Волгограде не выполняются в полном объеме требования нормативов об обязательном участии в составе комиссии экзаменационной комиссии сотрудника лицензионно-разрешительной работы. Аналогичная ситуация и по Москве. Таким образом, мы преследуем цель исключить формальный подход к обучению граждан правилам и навыкам безопасного обращения с оружием.

Скажите, что повлияло на Ваше решение, в 27 лет оставить гражданскую работу пойти на службу в органы внутренних дел?

Ну, во-первых, я закончил Высшее военное училище. Являюсь офицером. Так получилось, что в конце 80-х — начале 90-х годов в вооруженных силах министерства обороны проходили реформы и сокращения. Я — патриот своего государства и считаю, что служба в органах внутренних дел — это мой долг, как офицера.

Я коллекционирую макеты оружия. Они полностью деактивированы, и никакой опасности для окружающих не представляют. Все паспорта на пушки на руках. Имеет ли право участковый требовать, чтобы я хранил их только в сейфе? Это же практически игрушки, и выстрелить из них нельзя.

Хранение макетов оружия в сейфе не обязательно. Они не являются огнестрельным оружием. Какие-то особые условия для таких предметов не определены, и требовать сотрудник полиции, в частности — участковый, чтобы вы хранили их по-особенному, не имеет права.

Расскажите какое оружие можно купить без лицензии?

Без лицензии приобретаются механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 джоуля и калибра до 4,5 миллиметра включительно. На мой взгляд, самое безопасное оружие самообороны, которое приобретается без лицензий и которое не требует особых условий хранения, а также в случае его применения не принесет вреда окружающим, это спецсредство «Удар».

Я бы очень хотела получить разрешение на пистолет для самообороны. Что мне нужно для этого сделать? Я не судима, совершеннолетняя, у нарколога или психолога на учете не состояла.

Для получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и иного оружия самообороны, приобретение и хранение которого лицензируется, ваш возраст должен быть не моложе 21 года. Если вы проживаете в Саратове, то вы можете обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы по городу Саратову по адресу: Саратов, улица Вольская, дом 121. Если вы проживаете на территории Саратовской области, то информацию о местоположении сотрудников лицензионно-разрешительной работы можете узнать на официальном сайте Главного управления МВД России по Саратовской области. Для получения лицензии на приобретение оружия для самообороны необходимо представить заявление, копию паспорта, документы о прохождении соответствующей подготовки и проверки по правилам безопасного обращения с оружием, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для владения оружием. Кроме того, с заявлением о выдаче лицензий на приобретение гражданского оружия вы можете обратиться в электронном виде на единый портал государственных и муниципальных услуг в интернете.

Какие требования предъявляют к сотруднику Росгвардии? Могут ли туда взять человека без опыта или обязательно ли иметь за плечами работу в силовой структуре?

Опыт работы в силовых структурах не обязателен. Требуется наличие высшего юридического образования, а также желание проходить службу, понимая все ее трудности.

Если мне придется сменить место жительства в пределах города Саратова, будет достаточно внести изменения в разрешения на оружение или придется проходить всю процедуру с оформлением:врачи, участковый и пр.?

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об оружии» процедура оформления с прохождением врача и предоставлением иных документов не требуется. Необходимо представить в двухнедельный срок с момента смены места жительства копию паспорта и фотографию 3х4. Условия хранения оружия у вас будут проверены сотрудниками лицензионно-разрешительной работы территориального подразделения Росгвардии в рамках рассмотрения вашего заявления о переоформлении разрешения на хранение. Процедура занимает 15 дней, новое разрешение выдается на оставшийся срок действия меняемого разрешения.

В октябре заканчивается срок разрешения на огнестрельное оружие ограниченного поражения. Какова процедура его продления? Нужно ли проходить обучения и собирать мед.справки.

Вам необходимо не позднее, чем за месяц до истечения срока действия разрешения представить в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства заявление установленной формы, паспорт с копией, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием формы №002-О/у, а также медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов по форме №003-О/у. Кроме того, пройти периодическую проверку знания правил и наличия навыков безопасного обращения с оружием, по результатам которой на руки выдается соответствующий акт.

Сергей Павлович, сейчас большие очереди в ЛРО, по каким дням принимаете и в какое время, месяца или года наименьший поток страждущих получить разрешение?

В подразделениях лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Саратовской области установлен единый график приема граждан: понедельник, вторник — с 9:45 до 12:45, четверг — с 9:45 до 12:45 и с 14:30 до 17:00, а также первая и третья суббота месяца с 0:00 до 12:00. Наименьший поток граждан отмечается в период летних отпусков с мая по август и по приемным дням в субботу.

Сколько жителей Саратова и Саратовской области на сегодняшний день имеют огнестрельное оружие? Интересно знать, сколько таких людей проживает рядом с нами.

На территории города зарегистрировано 20 тысяч 500 владельцев гражданского оружия, имеющих в пользовании 30 тысяч единиц, из которых 22 тысячи охотничьего оружия и восемь тысяч — самообороны. В Саратовской области стоит на учете 32 тысячи владельцев, имеющих в пользовании 40 тысяч единиц охотничьего и пять тысяч единиц оружия самообороны.

Сергей Павлович, а сколько в Саратове работает частных детективов? Их деятельность контролируют? И если у вас есть такая информация, то в каких делах они разбираются и зачем к ним чаще всего обращаются? Ещё интересно знать, сколько стоят услуги частных детективов.

В настоящее время функции по лицензированию частной детективной деятельности и контролю за частными детективами возложены на органы внутренних дел МВД России. На сегодняшний день зарегистрировано восемь детективов, имеющих лицензию на этот вид деятельности. Не скажу, что они как-то и конкретно в каких-то вещах себя проявляют. По моему мнению, наличие лицензии на право оказания сыскных услуг, скорее, ограничивает действия и возможности при проведении каких-то розыскных мероприятий, чем наделяет какими-то специальными правами. Всего лицензию на частную сыскную деятельность с 1992 года получало 20 граждан. Скорее, частные детективы дублируют функции адвокатов.

Расскажите, кто выдает лицензии на работу коллекторских агентств? Работа с ними не имеет к вам отношения?

Коллекторские агентства не являются субъектами лицензирования и контроля подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Расскажите о случаях превышения полномочий охранников. Как им допустимо действовать, если они заметили вора или если им угрожают физической расправой? Что будет грозить охраннику, если он применит силу для защиты окружающих?

Фактов превышения полномочий сотрудниками частных охранных организаций на территории Саратова и области не зарегистрировано. В соответствии с законом «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», сотрудник охраны обязан обеспечить защиту объектов охраны от противоправных посягательств, а также незамедлительно сообщать в правоохранительные органы ставшую им известной информацию о готовящихся, либо совершенных преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу безопасности людей. Частные охранники имеют право применять физическую силу и специальные средства для отражения нападения, угрожающего их жизни и здоровью, а также жизни и здоровью охраняемых граждан. Кроме того, для пресечения преступлений против охраняемого ими имущества в том случае, если правонарушитель оказывает физическое сопротивление. Нарушение установленных законом требований влечет ответственность в соответствии с законодательством.

Здравствуйте. Необходимо ли при продлении срока действия разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. В течении какого срока действительно заключение?

Да, необходимо. Срок действия — год.

Имеется охотничье ружье с оформленных как положено разрешением. Скажите пожалуйста, при изменении прописки (переезд в другой район города Саратова) необходимо просто известить лицензионно-разрешительную систему о смене адреса регистрации или придется собирать весь комплект документов как для продления срока разрешения? Срок разрешения истекает только в конце 2019 года, переезд и изменение прописки планируется в середине 2017 года.

На аналогичный вопрос я ответил ранее. Смотрите ответ выше.

Какова Ваша личная позиция в отношении оружия для самообороны: ограничивать распространение оружия или облегчать процедуру оформления и получения?

Моя личная позиция в отношении оружия для самообороны — это ограничить его распространение.

Почему в России нельзя получить лицензию на Desert Eagle и Glock? В Америке во многих штатах их можно носить. Травматическое оружие, которое получают в России, малоэффективно для самообороны. Через куртку пукалки вообще не нанесут никакого вреда нападающему. Резиновые пули — это же просто смешно! А у преступника в любом случае оружие будет. И получается, что государство наоборот, оставляет граждан без зашиты? Иногда применить оружие нужно сейчас, нет времени ждать, пока приедет полиция. Меня сейчас избивают, а не через 5 минут. И позвонить никто не даст на 02.

Образцы отечественного оружия — не хуже импортного. Не факт, что в применении оно будет менее эффективно. Есть «Оса», «Стражник» — это бесствольное оружие ограниченного поражения вполне эффективно. Есть факты, когда наносили увечья с помощью такого оружия.

Как быть, если тебя пытались ограбить и изнасиловать, а ты превысила самооборону, применив травмат? Как вы относитесь к петиции, которая предлагала ввести закон «Мой дом — моя крепость», о том, что в собственном доме или квартире против грабителей можно было бы применять оружие по умолчанию?

Если в отношении вас совершается преступление и вы применили оружие самообороны, которое вам помогло, незамедлительно проинформируйте об этом полицию. И чем быстрее на место происшествия выехала оперативная группа, тем лучше. Полиция разберется в ситуации, в том числе определит законность использования оружия. В плане того, что в собственном доме или квартире против грабителей можно было бы применять оружие по умолчанию, я и сейчас не вижу законодательных ограничений для этого. Если к вам лезут в дом и преступники вооружены, вы можете применить для самообороны ваше оружие.

Какие меры предпринимаются Вами для улучшения работы подразделения и уменьшении очередей для выдачи разрешений на оружие.

Во-превых, это введение дополнительных приемных дней (по субботам). К сожалению, в данный момент нет возможности увеличить площадь в месте нашей работы, чтобы людям было комфортнее. Мы ведем запись по телефону. Пожалуйста, активнее используйте портал Госуслуг, где вам определят конкретное время, чтобы вы не находились в очереди.

Тяжело ли служить в Росгвардии? С какими трудностями столкнуться новички? На что бы вы посоветовали обратить внимание?

Служить в Росгвардии тяжело, но почетно. Есть требования к физической подготовке, но я не думаю, что для молодого человека это должно быть проблемой. В случае, если вы приняли решение связать свою жизнь с Росгвардией, советую обратить внимание на свою юридическую грамотность и физическую подготовку.

Источник: Онлайн-Конференции