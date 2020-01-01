В Торгово-промышленной палате России прошло обсуждение проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении требований к частным охранным организациям, оказывающим охранные услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в котором принял участие член Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Галочкин.

В мероприятии также участвовали депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представители Росгвардии, профильных министерств и ведомств, члены Комитета ТПП России по безопасности предпринимательской деятельности, руководители частных охранных предприятий и СРО и эксперты.

Проектом постановления предусматривается введение требований, обязательных для соблюдения частными охранными организациями, участвующими в торгах, проводимых собственниками объектов с бюджетным финансированием.

Действующая нормативная правовая база устанавливает, что к участию в торгах на предоставление охранных услуг допускается неограниченный круг лиц, соответствующих конкурсной документации. При этом в целях получения государственного контракта частные охранные организации зачастую идут на значительное снижение цены выставляемого лота, а в ряде случаев на торги либо выходят фирмы-однодневки, создающиеся под конкретный конкурс (аукцион), либо выставляются частные охранные организации, имеющие в своем составе от 1 до 10 работников, зачастую не имеющих опыта работы и соответствующей квалификации.

Согласно ведомственной отчетности ФАС России, за период 2012–2015 гг. со стороны хозяйствующих субъектов возросло общее количество нарушений антимонопольного законодательства.

Проектом определен ряд новых требований:

о наличии опыта исполнения (с учетом правопреемственности) контракта (договора) на выполнение соответствующих предмету закупки услуг по охране объектов и (или) имущества за последний год до даты, предшествующей заключению контракта (договора);

о наличии лицензии на оказание охранных услуг (услуги), предусмотренной пунктом 7 части 3 статьи 3 Закона;

о наличии в штате не менее 100 работников, обладающих правовым статусом частного охранника;

об отсутствии в течение года, предшествующего заключению контракта (договора), грубых нарушений лицензионных требований;

о членстве в объединениях работодателей в сфере охраны и безопасности.

Участники мероприятия пришли к выводу, что в данном виде проект постановления не только не выполняет обеспечение качества охранных услуг по государственным и муниципальным контрактам, но и является инструментом, служащим для монополизации рынка охранных услуг крупными частными охранными структурами, что нарушает требования Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Соответственно, принятие указанного проекта будет носить негативные последствия, поскольку может привести к ликвидации ряда мелких и средних региональных охранных структур и, следовательно, росту скрытой и явной безработицы среди работников ЧОП, падению собираемости налогов и сборов в государственные внебюджетные фонды.

«Мы постоянно говорим о необходимости повышения качества и надежности охранных услуг, развитии института деловой репутации в охранной отрасли. Однако было бы неправильным введение дополнительных норм, ограничивающих федеральные законы, с непонятным механизмом реализации и не относящихся напрямую к повышению уровня защищенности граждан от угроз общеопасного характера», — сказал Дмитрий Галочкин.

Источник: Портал "Хранитель"