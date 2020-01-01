В Ростовской области стартует пилотный проект по защите бизнеса от незаконных проверок. Новая система «Набат» будет доступна для всех, кто скачает приложение на свой мобильный телефон.

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов рассказал, что в ближайшее время в Ростовской области заработает система защиты бизнеса «Набат». В этом регионе проект протестируют, а в дальнейшем его могут запустить по всей стране.

Сама система защиты представляет собой оперативную юридическую помощь. Чтобы получить доступ к ней, предприниматель должен будет установить на телефон специальное мобильное приложение.

Если придут проверяющие, визит которых незаконен, либо инспекторы во время проверки будут вести себя некорректно, всегда можно позвонить оператору и получить консультацию юриста, а также помощь дежурного ЧОП.

Источник: Юридический портал LigaZakon.ru