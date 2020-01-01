Портал "Аналитика Юга России" вновь просит обратить пристальное внимание на служебную деятельность и поведение с подчиненными и представителями охранного сообщества начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Ростовской области полковника полиции А.А. Савченко

Статью "И вновь полковник Савченко ("Инсайд по-Ростовски 2")" репортеры портала просят считать официальным обращением о проведении проверки деятельности руководителя ЦЛРР, известного своим своеобразным поведением с руководителями, обращающимися к нему в рамках его компетенции.

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