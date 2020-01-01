ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    21 Февраля 2017
Бесславные подвиги полковника Савченко

Портал "Аналитика Юга России" вновь просит обратить пристальное внимание на служебную деятельность и поведение с подчиненными и представителями охранного сообщества начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Ростовской области полковника полиции А.А. Савченко

 

Статью "И вновь полковник Савченко ("Инсайд по-Ростовски 2")" репортеры портала просят считать официальным обращением о проведении проверки деятельности руководителя ЦЛРР, известного своим своеобразным поведением с руководителями, обращающимися к нему в рамках его компетенции.

 

Полностью ознакомиться со статьей Вы можете на портале "Аналитика Юга России"

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.2321 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2017.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы