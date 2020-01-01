ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    22 Февраля 2017
Новые требования к ЧОО: мнения, обсуждения, доработки

Возвращаясь к обсуждениям в Торгово-промышленной палате РФ проекта постановления Правительства РФ об установлении требований к ЧОО, оказывающим охранные услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд, представляем ещё два материала с дополнениями и мнением о пояснительной записке к проекту.

 

На страницах портала "Хранитель" Вы можете ознакомиться с более подробным материалом об обсуждении проекта в ТТП, а также с мнением о пояснительной записке к проекту. Если проект станет нормативным актом, сокрушаться будет поздно. Предлагаем представителям охранного сообщества Ростовской области выразить своё мнение о готовящихся нововведениях и, возможно, предложить свои правки к проекту.

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.2209 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2017.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы