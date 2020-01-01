Возвращаясь к обсуждениям в Торгово-промышленной палате РФ проекта постановления Правительства РФ об установлении требований к ЧОО, оказывающим охранные услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд, представляем ещё два материала с дополнениями и мнением о пояснительной записке к проекту.

На страницах портала "Хранитель" Вы можете ознакомиться с более подробным материалом об обсуждении проекта в ТТП, а также с мнением о пояснительной записке к проекту. Если проект станет нормативным актом, сокрушаться будет поздно. Предлагаем представителям охранного сообщества Ростовской области выразить своё мнение о готовящихся нововведениях и, возможно, предложить свои правки к проекту.