Заместитель начальника ГУ Росгвардии по г. Москве – начальник ЦЛРР полковник полиции Вадим Медведев провёл первое заседание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Главном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москве.

На заседании также присутствовали:

заместитель начальника ЦЛРР ГУ Росгвардии по г. Москве Владимир Семёркин;

заместитель начальника УООП ГУ МВД России по г. Москве — начальник 2 отдела — подполковник полиции Александр Королёв;

председатель правления Общероссийского объединения работодателей ФКЦ РОС Александр Козлов;

председатель правления РООР ФКЦ «Москва» Олег Завалюев.

Мероприятие носило организационный и, одновременно, конструктивный характер, и было направлено, в первую очередь, на обмен предложениями по организации работы Координационного совета и вопросам взаимодействия ГУ Росгвардии с частными охранными организациями.

«Данное заседание знаменательно тем, что после долгого перерыва мы положительно решили вопрос о формировании координационного совета и его функционировании. В течении года проходил процесс создания и структурного формирования службы войск национальной гвардии. С нуля были созданы аппарат управления и территориальные органы, начала формироваться собственная правовая база», — сказал Медведев – «За последнее время деятельность нашей службы особых изменений не претерпела, но, вместе с тем, процесс перехода из одного ведомства в другое не мог остаться незамеченным как для охранного общества, так и для личного состава службы. Может показаться, что в созданном ведомстве нет никакой нормативной базы, регламентирующий деятельность частных охранных организаций, прекратилось взаимодействие с охранным сообществом, поскольку заседаний Координационного совета при ГУВД давно не проводилось, и до охранного сообщества нам дела нет. Это – иллюзия».

По словам Медведева, лицензионно-разрешительная работа ГУ Росгвардии по городу Москве – это четко организованная структура, и личный состав при переходе из МВД в Росгвардию практически не потерялся. Из 470 человек, работающих в службе ранее, только 25 человек не были назначены в службу по различным основаниям.

«Профессионализм службы и готовность сотрудников к выполнению задач с самого первого дня назначения в Росгвардию ни на минуту не снижался. В связи с тем, что руководящий состав нашей службы имеет огромный опыт работы в лицензионно-разрешительных подразделениях, это позволило ни на день не разорвать того взаимодействия, которое было налажено годами» — отметил Медведев.

Вадим Игоревич также довёл до сведения присутствующих, что уже подготовлено Положение о Координационном совете, которое, на данном этапе, проходит все необходимые согласования.

«Необходимо отметить, что вновь сформированная структура лицензионного подразделения, разумеется, отличается от той, что была в МВД России. Если раньше в каждом отделе внутренних дел были сотрудники лицензионно-разрешительной службы, то теперь в Главном управлении создана единая служба. Подобное построение отразится и на Координационных советах. Будет Координационный совет при Главном управлении Росгвардии по городу Москвы, а координационные советы по округам будут упразднены. Несмотря не это, взаимодействие с нашими охранными подразделениями не прекратится», — заметил Медведев.

Как рассказал Вадим Игоревич, от каждого округа в Корсовет будут входить представители наиболее крупных организаций и объединений, а также те ЧОО, которые наилучшим образом проявили себя при охране общественного порядка в период проведения общественно-политических и культурно-значимых мероприятий.

«Наше взаимодействие в рамках деятельности Координационного совета заставляет всех нас быть более собранными перед угрозой уличной преступности, а благотворно решаемые вопросы позволяют повысить уровень антитеррористической защищенности и комплексной безопасности нашего города. Такую задачу мы с вами решаем не первый год, есть положительная динамика. Ежегодно работники частных охранных предприятий совместно с правоохранительными органами осуществляют сотни выходов, задержаны тысячи подозреваемых лиц, и десятки тысяч нарушителей порядка. И, несмотря на то, что Координационный совет по взаимодействию с частными охранными организациями и частными детективами при ГУ МВД России по г. Москвы больше не функционирует, мы не имеем никакого морального права отказаться от взаимодействия с ГУ МВД РФ. Обеспечение общественной безопасности – это наша общая задача. И мы продолжим работу, которая была раньше», — сказал Медведев.

В завершении своего выступления Вадим Игоревич, от лица начальника ГУ Росгвардии по городу Москве, выразил признательность и благодарность руководителям частных охранных организаций за проделанную работу, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, а также особенно подчеркнул, что ГУ Росгвардии по городу Москве будет всячески поддерживать любые инициативы, которые могут пойти на благо жителей Москвы и гостей столицы, и поздравил участников с наступившим Днём защитника Отечества.

Заместитель начальника ЦЛРР ГУ Росгвардии по г. Москве Владимир Семёркин затронул вопрос взаимодействия ГУ Росгвардии по г. Москве с частными охранными предприятиями и правоохранительными органами.

«С момента издания Приказа № 23 от 30 января 2017 года «О Координационном совете», начинается первый этап взаимодействия с Росгвардией и охранным сообществом. Формирование Корсоветов будет проходить планомерно по всей России» — сказал Семёркин, — «Приказ будет подписан в ближайшие дни, и, в течение месяца, нам будет необходимо сформировать рабочий орган –Президиум, в который войдут руководители Центра лицензионно-разрешительной службы, представители департамента региональной безопасности и противодействию коррупции города Москвы, Главного управления МВД по городу Москве, ЧОО, негосударственных образовательных учреждений и руководитель Секретариата».

Владимир Петрович выразил уверенность, что новый Координационный совет станет достойной общественной организацией, которая сыграет немаловажную роль в совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере частной охраны.

Немаловажно, что Координационный совет не будет «закрытым органом», как может показаться, и в нём будет представлен каждый округ. Семёркин подчеркнул, что в связи с тем, что количество членов будет ограничено, значимость и статус членства возрастает, равно как возрастёт и ответственность.

Эту же мысль поддержал и Председатель правления Общероссийского объединения работодателей ФКЦ РОС Александр Козлов.

«Считаю данное совещание очень важным, закладывающим основу работы будущего Координационного совета, членство в котором накладывает большую ответственность», — заметил Козлов.

Александр Михайлович также рассказал о создании в октябре 2016 года Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур», основной задачей которого, по словам Козлова, одним из важнейших направлений которого является совершенствование социально-трудовых отношений в частной охранной отрасли, подъем уровня жизни частных охранников и их социальной защищенности, повышение качества охранных услуг и улучшение имиджа профессии «частный охранник» и частной охранной деятельности в целом.

Козлов подчеркнул, что ФКЦ РОС собирается уделять серьезное внимание вопросам содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, координации и совершенствованию этой деятельности, и предполагает налаживание тесного взаимодействия с подразделениями лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

В заключение своего выступление Александр Михайлович представил участникам Юбилейные награды к 25-летию частной охранной и сыскной деятельности в России.

Председатель правления РООР ФКЦ «Москва» Олег Завалюев провёл «экскурс в историю» создания Координационного совета при ГУВД г. Москвы и, продолжая тему объединений работодателей, подчеркнул, что «объединения работодателей имеют равные с профессиональными союзами и их объединениями, органами государственной власти права на паритетное представительство в органах управления государственных внебюджетных фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации. РОР – единственная форма, которая обязывает исполнительную власть прислушиваться к нашему мнению при законотворчестве, а тройные договора – между профсоюзами, исполнительной властью и региональными объединениями работодателей – это законная форма влияния на тарифную политику, стоимость охранных услуг и нулевое чтение» — отметил Завалюев.

Кстати

В 2016 году работниками ЧОП было задержано 8435 правонарушителей, из них по подозрению в совершение преступления было задержано 1212 человек. Благодарственными грамотами от руководства ГУ МВД по городу Москве были награждены около 200 сотрудников ЧОП.

Источник: ГардИнфо