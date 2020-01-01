Выявлено нарушение законодательства об охране труда в деятельности охранного предприятия.

Установлено, что основным видом деятельности ООО ЧОП «Триада — О» является занятие частной охранной деятельностью. В указанное общество 26.12.2016, 27.01.2017 приняты на работу двое охранников, имеющие разрешение на ношение оружия при исполнении служебных обязанностей. Поскольку охранная деятельность, выполняемая Обществом, связана с ношением и применением оружия, то, охранники должны проходить предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры.

Однако вышеуказанные работники были допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения предварительного медицинского осмотра.

В этой связи в отношении генерального директора ООО ЧОП «Триада — О» возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного предварительного (при поступлении на работу) медицинского осмотра).

С целью устранения выявленных нарушений, в адрес руководителя предприятия также внесены представления. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Источник: Сайт прокуратуры Владимирской области