28 февраля 2017 в Росгвардии состоялся брифинг руководителя Договорно-правового департамента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации полковника Александра Школьникова.

Он рассказал журналистам ведущих российских СМИ, что за неполный год существования Росгвардии была сформирована основа ее нормативно-правового регулирования в сфере выполнения служебно-боевых задач, контроля частной охранной деятельности и оборота оружия, а также вневедомственной охраны.

«В 2016 году в Росгвардии было издано более 500 нормативных правовых актов: один Федеральный конституционный закон Российской Федерации, четыре Федеральных закона Российской Федерации, двадцать Указов Президента Российской Федерации и множество других», — отметил полковник Александр Школьников.

правила учета и ношения холодного клинкового оружия;

порядок использования территориальных образований, где расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

порядок зачисления несовершеннолетних граждан Российской Федерации в качестве воспитанников в воинские части;

нормативно-правовые акты, касающиеся отбора граждан на военную службу по контракту, государственной политики по вопросам казачества;

нормы расходов денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников и др.

Сейчас Росгвардия совместно с Федеральными органами исполнительной власти и Правительством Российской Федерации разрабатывает 3 Указа Президента Российской Федерации, 22 постановления Правительства Российской Федерации и 3 распоряжения Правительства Российской Федерации.

В рамках осуществления нормотворческой деятельности специалисты Росгвардии определили необходимый к разработке и изданию перечень документов. Это акты Президента и Правительства, а также проекты нормативных актов Росгвардии. Приоритетными в этой связи считаются планы-графики, утвержденные Заместителем Председателя Правительства Дмитрием Рогозиным. Так, в 2017 году планируется подписание Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Устава войск национальной гвардии Российской Федерации».

Кроме того, в Росгвардии работают над дополнениями к Федеральному закону «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», которые обеспечат выполнение социальных гарантий в отношении сотрудников МВД, переведенных на службу в Росгвардию. Законопроектом также предлагается усилить требования, предъявляемые к личному составу войск. В ведомстве разрабатывают изменения в федеральные законы, касающиеся вопросов занятости населения, пенсионного обеспечения, социальной поддержки ветеранов, оборота оружия и др.

За колоссальный объем работы в сфере совершенствования нормативно-правовых норм своей деятельности Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации была удостоена Высшей юридической премии страны «Фемида». Церемония состоялась 16 февраля 2017 года в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

Источник: Сайт Национальной Гвардии РФ