Прокуратура города Йошкар-Олы Республики Марий Эл в ходе проверки соблюдения требований законодательства о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации выявила нарушения в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Дельта».

Установлено, что руководителем названного охранного агентства Егором Соловьевым не обеспечено соблюдение требований Закона Российской Федерации от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

В агентстве не организован учет гражданского оружия, в том числе аэрозольных устройств самообороны, используемого для осуществления охранной деятельности.

Выявлены факты выдачи оружия сотрудникам, не имеющим соответствующей квалификации частного охранника.

Сотрудники агентства нарушают порядок ношения форменной одежды.

По результатам проверки учредителю ООО «Охранное агентство «Дельта» внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения закона устранены.

За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей 12 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Генеральный директор ООО «Охранное агентство «Дельта» Егор Соловьев по материалам проверки привлечен к административной ответственности по ч.4 ст. 20.16 КоАП РФ (оказание частных детективных или охранных услуг с нарушением установленных законом требований), ему назначен административный штраф в 3 тысячи рублей. Кроме того, прокурором решен вопрос о привлечении к административной ответственности по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований) юридического лица — ООО «Охранное агентство «Дельта».

Постановление прокурора с материалами проверки находится на рассмотрении в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

Ситуация контролируется прокуратурой города.

Источник: Сайт прокуратуры Республики Марий Эл