На сайте Национальной Гвардии РФ регулярно освещаются мероприятия, проводимые сотрудниками ЦЛРР разных регионов нашей страны.

Так старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Алтайскому краю капитан Евгений Матвеев совместно с работниками охотничьего хозяйства принял участие в рейдовом мероприятии по пресечению незаконной охоты на территории Большереченского заказника.

Группа Евгения Матвеева выдвинулась к месту наиболее частого браконьерского отстрела дикого лося. В двадцати километрах от с. Озеро-Петровского они нашли останки убитого животного.

В ходе поиска браконьеров сотрудник Росгвардии остановил автомобиль, в котором находились трое молодых людей и девушка. Они утверждали, что приехали в заказник кататься на снегоходах. При осмотре граждан офицер заметил пятна крови на одежде одного из пассажиров. Капитан Евгений Матвеев задержал молодого человека и доставил его в отдел полиции.

Во время следственных действий мужчина признался, что это он охотился на дикого лося без лицензии. При досмотре автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли орудие преступления, а во время обыска квартиры подозреваемого было найдено ещё несколько гладкоствольных ружей и пистолетов – всего 6 ед. оружия.

Возбуждено уголовное дело. Подробнее можно прочитать в этой заметке

А на севере Красноярского края сотрудники Росгвардии задержали уже целую группу браконьеров.

Ночью на зимней автодороге Норильск-Хатанга сотрудники Росгвардии остановили два грузовых автомобиля и гусеничный трактор, в грузовых отсеках которых находилось 360 туш дикого северного оленя. Документов, подтверждающих законность добычи животных, у водителей не было.

Мужчин доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительной оценке сумма причиненного ущерба составила 16 млн 200 тыс. рублей.

В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробнее можно прочитать в этой заметке

А вот сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Чувашской Республике совместно с бойцами ОМОНа и полицейскими провели на территории региона оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие».

В ходе него выявлено 73 правонарушения, изъято 68 ед. оружия и 667 шт. боеприпасов различного калибра, аннулировано 11 разрешений и лицензий на право хранения и ношения оружия, возбуждено 17 уголовных дел. Гражданами добровольно сдано 14 ед. незарегистрированного оружия, 1 основная часть к оружию, 803 шт. боеприпасов и 50 г пороха. Подробнее можно прочитать в этой заметке

И лишь работа ЦЛРР Управления Росгвардии по Ростовской области остается тайной за семью печатями... А жаль!