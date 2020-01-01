Одну из охранных фирм Вологды могут привлечь к ответственности за выплату зарплат «в конвертах». Сейчас идет прокурорская проверка, поводом для ее проведения стало обращение Департамента экономического развития Вологды.

Информация в надзорные органы была передана после заседания специальной комиссии по легализации серой заработной платы. Эту работу городские власти ведут вместе с налоговой инспекцией, Пенсионным фондом РФ и другими ведомствами. Совместными усилиями в течение 2016 года была рассмотрена деятельность около 2200 предприятий.

«На заседание комиссии была приглашена вологодская фирма, ведущая свою деятельность на территории Грязовецкого района. Ее руководители не смогли пояснить, почему ее сотрудники получают зарплату в размере 1000-1100 рублей. Поэтому специальной комиссией было принято решение направить данную информацию в надзорные органы», – говорит начальник отдела анализа и прогнозирования Департамента экономического развития Вологды Елена Шарапова.

Проверку ведет прокуратура Грязовецкого района. Если факт наличия на предприятии двойной бухгалтерии подтвердится, работодателя ждет административная ответственность. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей.

Борьба с зарплатами «в конвертах» в областной столице идет на постоянной основе. В 2016 году в консолидированный бюджет было возвращено 136 млн рублей по НДФЛ. Сообщить о нарушениях трудового законодательства вологжане могут по телефону горячей линии – 76-91-22. Звонки принимаются по будням с 8 до 17 часов. Информацию проверят сотрудники прокуратуры и Государственной трудовой инспекции.

Источник: Администрация города Вологды