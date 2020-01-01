Прокуратурой космодрома «Восточный» в январе текущего года в ходе надзорной проверки соблюдения юридическим лицом — ООО ЧОО «ГАРТ» законодательства о частной детективной и охранной деятельности, а также о лицензировании отдельных видов деятельности, выявлены нарушения лицензионных требований.

Установлено, что охрану объекта, осуществлял работник организации, не имеющей на день проверки удостоверения частного охранника, подтверждающего ее квалификацию и дающего право на оказание лицензионной охранной деятельности, а также личной карточки охранника.

По данному факту прокурор космодрома «Восточный» 25 января 2017 года в отношении юридического лица ООО ЧОО «ГАРТ» возбудил дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), которое для рассмотрения по существу направлено в Арбитражный суд Амурской области.

Требования прокурора удовлетворены, 02 марта 2017 года юридическое лицо ООО ЧОО «ГАРТ» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в сумме 35 000 рублей.

Ранее, 11 января 2017 года прокурор в адрес руководства ООО ЧОО «ГАРТ» внес представление об устранении выявленных нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

Источник: Прокуратура Амурской области