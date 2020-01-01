В г. Ростове-на-Дону начальник Управления Росгвардии по Ростовской области полковник Владимир Жигула вручил победителям турнира по стрельбе среди сотрудников частных охранных предприятий памятные кубки и медали в честь 25-летия со дня образования частной охранной деятельности.

В турнире приняли участие 30 специалистов охранных организаций, оказывающих услуги по вооруженной охране имущества с использованием разрешенных видов и типов оружия.

Результативность стрельбы представителей 10 команд оценила судейская бригада, сформированная из сертифицированных действующих судей. В рамках командного и личного первенства участники выполнили два упражнения по стрельбе из спортивного пистолета Glock-17 с дистанции 8 и 15 метров. Стрелки должны были выполнить по шесть зачетных выстрелов, не задев штрафные мишени.

Источник: сайт Национальной Гвардии России

От редакции нашего портала: К сожалению, ни о месте, ни о времени проведения соревнований в заметке не сказано ни слова, хотя мы были бы рады осветить столь представительное мероприятие на страницах одного из популярнейших интернет-изданий Ростовской области и предоставить фотоотчет и статью с именами победителей нашим читателям. Но, видимо, оповещать всю общественность НСБ Ростовской области организаторы не пожелали.