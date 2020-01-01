Ряд СМИ распространили информацию со ссылкой на некие источники в силовых ведомствах о том, что Росгвардия якобы предлагает передать ей из системы МВД РФ несколько структурных подразделений.

Как подчеркнул первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-полковник Сергей Меликов: «Деятельность Росгвардии определена Указом президента РФ от 5.04.2016 года № 157 года и Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ. Каких-либо иных полномочий, не наделенных данными нормативными правовыми документами, войска Национальной гвардии не имеют».

«В настоящее время осуществляется формирование войск Национальной гвардии, которое проходит в три этапа. В ходе первого этапа, во всех субъектах страны созданы территориальные органы управления Росгвардии. Сегодня они работают в 84 субъектах РФ.

На втором этапе, который будет завершен к 31 августа нынешнего года, планируется завершить формирование группировок сил в регионах РФ для гарантированного выполнения законодательно возложенных задач и обеспечения общественной безопасности, в том числе в ходе проведения Кубка конфедерации.

В ходе третьего этапа до 31 января 2018 года основной задачей войск Национальной гвардии будет перевод сотрудников полиции ОМОН и СОБР на военную службу и проведение с другими правоохранительными органами совместных мероприятий по подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году», — сказал Сергей Меликов. При этом первый заместитель главкома генерал-полковник Сергей Меликов отметил, что «наделение войск национальной гвардии РФ другими функциями и задачами на сегодняшний день не предусмотрено».

Источник: сайт Национальной Гвардии России