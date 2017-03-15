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По инициативе Научного и Экспертного советов Независимого научного Фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития» В.И. Шестаковым и В.А. Ананьевым разработаны проект Федерального закона «О частной охранной деятельности» и проект Федерального закона «О частной детективной деятельности».
Указанные документы были предварительно обсуждены 6 и 7 февраля с.г. на заседаниях круглых столов, организованных Комитетом МКПП по вопросам обеспечения безопасности в сфере предпринимательской деятельности.
Надеемся, что общественное обсуждение законопроектов позволит ускорить принятие на государственном уровне аналогичных документов.
Ознакомиться проектом можно на портале ГардИнфо