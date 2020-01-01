В Общественной палате РФ наградили лучших сотрудников негосударственной сферы безопасности из более чем 55 регионов России. Поздравили охранников члены Совета Федерации и Государственной думы, представители исполнительных органов власти и ведущих гражданских институтов.

Отметим, что на данный момент в отрасли занято более 3 млн. человек и свыше 150 тысяч организаций, которые обеспечивают охрану и безопасность граждан на различных объектах по всей стране, оказывают содействие правоохранительным органам в пресечении и раскрытии преступлений, охране общественного порядка.

«За эти годы сообщество НСБ проделало большой и достойный путь. К сегодняшнему дню негосударственная сфера безопасности, без сомнения, стала восприниматься как важная отрасль экономики страны и значимая часть системы обеспечения общественной безопасности», — заявил Председатель Координационного совета НСБ России, Председатель Комитета СФ по обороне Виктор Озеров.

Он также отметил, что за это время существенно вырос уровень доверия к НСБ как со стороны государства, так и общества.

«Примером тому служат, например, то, что все чаще предприятия негосударственной сферы безопасности привлекают к обеспечению общественного порядка в местах массового пребывания людей», — добавил сенатор.

Со своей стороны первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил роль НСБ в совершенствовании системы общественного контроля на федеральном и региональном уровнях.

«Активное взаимодействие структур НСБ с субъектами общественного контроля на федеральном, региональном и местном уровнях позволили значительно повысить эффективность и качество услуг, оказываемых структурами негосударственного сектора обеспечения безопасности», — отметил депутат.

Заместитель председателя Координационного совета НСБ России, член ОП РФ Дмитрий Галочкин подчеркнул, что сегодня в отрасли появляется все больше ярких лидеров, которые на своем примере показывают значимость роли охранника в обществе.

«Истории, которые мы сегодня слышали, к сожалению, достаточно редко можно увидеть в СМИ. Однако это яркий пример профессионализма и активной гражданской позиции сотрудников негосударственной сферы безопасности. Именно поэтому сегодня мы наградили и более 150 человек, которые ежедневно обеспечивают безопасность граждан РФ на различных объектах. Со своей стороны мы продолжим совершенствовать систему нашей информационной работы, чтобы об этих людях знали в их районах и городах», — отметил заместитель председателя КС НСБ, член Общественной палаты России Дмитрий Галочкин.

Также благодарности в адрес Координационного совета НСБ России озвучили представители Федеральной службы войск на­ци­о­наль­ной гвардии РФ, региональных парламентариев.

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От редакции портала: В эти мартовские дни во многих регионах поздравляют представителей охранного сообщества на самом высоком уровне. Новости о награждении, поощрении, торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию со дня принятия закона "О частной детективной и охранной деятельности в РФ", можно прочесть и на профильном портале ГардИнфо в специальном разделе.

Вот и парламентарии не забыли о сфере негосударственной безопасности. Награждены представители более 55 регионов. Но где же Ростовская область? Вновь тишина. Как будто не было и нет у нас представителей частной охраны. Как будто не наша область ещё несколько лет назад признавалась одной из лучших и передовых в этой отрасли. К нам приезжали перенимать опыт. Но, видимо, нынешние руководители ЦЛРР решили вычеркнуть эти успешные годы из памяти или не посчитали достойными поздравлений и наград местных представителей негосударственной сферы безопасности. Что ж, очень жаль. Редакция портала "Частная охрана на Дону" искренне надеется, что времена ещё изменятся и наш регион вновь будет одним из лучших и уважаемых в стране!