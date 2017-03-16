11 марта 2017 года, в день 25-летнего юбилея частной охраны и сыска в Российской Федерации, в Ростове-на-Дону прошли соревнования по стрельбе среди сотрудников частных охранных организаций Ростовской области.

Как прокомментировал заместитель начальника Центра ЛРР Вячеслав Иванников, в данном мероприятии приняли участие сотрудники охранных организаций, которые на территории Ростовской области оказывают охранные услуги по вооруженной охране имущества с использование разрешенных видов и типов оружия. Турнир был приурочен ко Дню празднования 25-летнего юбилея частной охраны и сыска в Российской Федерации.

Организатором мероприятия выступило Некоммерческое партнерство по содействию развития частной охранной деятельности в Ростовской Области «Ростовский Союз Предприятий Безопасности».

Мероприятие было организовано под эгидой Управления Росгвардии по Ростовской области и проходило на базе стрелкового объекта ВОО СКВО-МСОО.

Состоялось командное и личное первенство. Стрелкам предстояло выполнить два упражнения по стрельбе из спортивного пистолета Glock-17.

В ходе упражнения — стрельбы с дистанции 8 и 15 метров — нужно было сделать шесть зачетных выстрелов, не задев штрафные мишени.

В соревнованиях приняли участие команды таких предприятий как: ООО Генерал, ООО ЧОП «Дон», ООО ЧОО «Эгида», ООО ЧОО «Феникс-Юкон», ООО ЧОП «Спецохрана Юг», ООО ОП «Охрана – Сервис», ООО ЧОО «Святогор», ООО ЧОП «СПАРК», ООО ЧОО «ИНПК Секъюрити Ростов», ООО ЧОО «Вымпел-Юг».

Победителем соревнований стала команда ООО ЧОО «Феникс-Юкон», 2 место завоевала команда ООО ЧОО «Святогор», 3 место – команда ООО ЧОП «Спецохрана Юг». В личном первенстве призовые места заслуженно заняли: 1 место – Н. Анфициров (ООО ЧОП «Спецохрана Юг»), 2 место – В. Оглоблин (ООО ЧОП «Спецохрана Юг»), 3 место – В. Грек (ООО ЧОО «Феникс-Юкон»).

Организаторы соревнований намереваются сделать этот турнир традиционным и постоянным мероприятием и надеются, что в следующем году участников станет больше, увеличится интерес к стрельбе, возрастет и уважение к профессии охранника.

— Это был первый подобный турнир по стрельбе, организуемый Управлением Росгвардии по Ростовской области, в котором принимали участие частные охранные предприятия Ростовской области, надеюсь, что он станет традиционным мероприятием, — говорит начальник Управления полковник полиции Владимир Анатольевич Жигула, подводя итоги. — Цель соревнования — ознаменование 25-летнего юбилея частной охраны и сыска в Российской Федерации, а также повышение качества взаимодействия между правоохранительными органами и представителями частных охранных структур. Считаю, что сегодня профессия «частный охранник» недооценена. А ведь в этой отрасли на территории области занято порядка 10 тысяч человек, и проведение подобных мероприятий несёт ещё одну немаловажную цель — повышение уровня оружейной грамотности.

Помимо проведения турнира, в ходе торжественных мероприятий были награждены почётными грамотами руководители «старейших» частных охранных предприятий:

ООО «АРГУМЕНТ», осуществляющее деятельность с 24.03.1992 года, руководитель — Макутенко Лидия Ивановна;

ООО «ОП «ШЕРИФ», осуществляющее деятельность с 18.10.1995, руководитель – Паршуто Сергей Геннадьевич.

Также представителями Росгвардии поощрены сотрудники ЧОП «Спецохрана ЮГ» Синицын Владимир Александрович и Уваров Алексей Владимирович, которые, благодаря тактически правильным и умелым действиям в составе ГБР предприятия, 29 января текущего года задержали преступную группу, специализирующуюся на кражах и взломах банков и кредитных организаций.

В целом сотрудники охранного сообщества остались довольны организованными мероприятиями, так как их проведение объединяют сотрудников, в ходе их проведения они делятся своим опытом, а итоги соревнований показывают сильнейших в данном нелегком труде.

Источник: ГардИнфо

От редакции портала: радостно, что подробности о праздничном мероприятии нашего региона всё-таки стали достоянием общественности, и Ростовская область узнала своих героев. Приятно, что пресс-служба Росгвардии прислушивается к критике и адекватно на неё реагирует, размещая материалы, интересующие и касающиеся представителей НСБ, на профильных порталах. Будем поддерживать начинание и надеяться, что сотрудничество пресс-службы не ограничится столичными электронными ресурсами.