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15 марта 2017 года Правлением Федерального координационного центра руководителей охранных структур были одобрены действия по учреждению и регистрации регионального отраслевого объединения работодателей ФКЦ РОС — Ростовского регионального отраслевого объединения работодателей Федерального координационного центра руководителей охранных структур(далее — РООР ФКЦ «Ростов»).
Учредителями РООР ФКЦ «Ростов» являются:
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НП СРЧОД «РСПБ», ОГРН 1116100002402;
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ООО «ЧОО Вымпел Юг», ОГРН 1126164020850;
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ООО «ЧОО «ЦЕЗАРЬ-ДОН, ОГРН 1096195003255.
Председателем правления РООР ФКЦ «Ростов» утверждена кандидатура Карнышева Василия Сергеевича.
Источник: ГардИнфо
От редакции портала: Поздравляем охранное сообщество Ростовской области с созданием ещё одного профильного объединения НСБ и искренне надеемся, что работа новой структуры будет действенной и полезной, а не сведется, как это часто бывает, к обычному сбору членских взносов.