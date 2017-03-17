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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    20 Марта 2017
Учреждено ростовское отделение ФКЦ РОС

15 марта 2017 года Правлением Федерального координационного центра руководителей охранных структур были одобрены действия по учреждению и регистрации регионального отраслевого объединения работодателей ФКЦ РОС — Ростовского регионального отраслевого объединения работодателей Федерального координационного центра руководителей охранных структур(далее — РООР ФКЦ «Ростов»).

 

Учредителями РООР ФКЦ «Ростов» являются:

 

  • НП СРЧОД «РСПБ», ОГРН 1116100002402;

     

  • ООО «ЧОО Вымпел Юг», ОГРН 1126164020850;

     

  • ООО «ЧОО «ЦЕЗАРЬ-ДОН, ОГРН 1096195003255.

     

Председателем правления РООР ФКЦ «Ростов» утверждена кандидатура Карнышева Василия Сергеевича.

 

Источник: ГардИнфо

 

От редакции портала: Поздравляем охранное сообщество Ростовской области с созданием ещё одного профильного объединения НСБ и искренне надеемся, что работа новой структуры будет действенной и полезной, а не сведется, как это часто бывает, к обычному сбору членских взносов.

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