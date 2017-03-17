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20 Марта 2017

Учреждено ростовское отделение ФКЦ РОС 15 марта 2017 года Правлением Федерального координационного центра руководителей охранных структур были одобрены действия по учреждению и регистрации регионального отраслевого объединения работодателей ФКЦ РОС — Ростовского регионального отраслевого объединения работодателей Федерального координационного центра руководителей охранных структур(далее — РООР ФКЦ «Ростов»). Учредителями РООР ФКЦ «Ростов» являются: НП СРЧОД «РСПБ», ОГРН 1116100002402;

ООО «ЧОО Вымпел Юг», ОГРН 1126164020850;

ООО «ЧОО «ЦЕЗАРЬ-ДОН, ОГРН 1096195003255. Председателем правления РООР ФКЦ «Ростов» утверждена кандидатура Карнышева Василия Сергеевича. Источник: ГардИнфо От редакции портала: Поздравляем охранное сообщество Ростовской области с созданием ещё одного профильного объединения НСБ и искренне надеемся, что работа новой структуры будет действенной и полезной, а не сведется, как это часто бывает, к обычному сбору членских взносов.

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