Прокурором г.Южно-Сахалинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инспектора Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Сахалинской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 291.2 (получение взятки через посредника, в размере не превышающем 10 000 руб.) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение боеприпасов).

Органом предварительного расследования установлено, что с 2011 по 2016 году обвиняемый, являясь инспектором Центра лицензионно-разрешительной системы УМВД России по Сахалинской области, получал денежное вознаграждение за оказание помощи в сдаче квалификационных экзаменов для получения или продления правового статуса охранника. Общая сумма полученных им денежных средств составила более 330 тыс рублей. Кроме того, он незаконно хранил 16 пистолетных патронов по месту жительства.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Южно-Сахалинский городской суд.

Источник: Прокуратура Сахалинской области

От редакции портала: Эх, может быть, и прокуратуре Ростовской области стоит обратить внимание на "волшебные" дополнительные консультации некоторых учебных центров, после которых и квалификационный экзамен, и периодическая проверка сдаются с молчаливого согласия сотрудников ЦЛРР без сучка и задоринки?!