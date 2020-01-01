5 апреля Федеральная служба войск национальной гвардии РФ отмечает свой первый день рождения. Исполняется ровно год со дня, когда президент России Владимир Путин объявил об образовании нового силового ведомства. В состав Росгвардии вошли внутренние войска, специальные отряды быстрого реагирования, отряды мобильные особого назначения, подразделения лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны, ранее находившиеся в составе МВД.

О процессе формирования Росгвардии, о борьбе с бандитизмом, подготовке к чемпионату мира по футболу, об обороте оружия, итогах первого года работы и о планах на будущее в интервью ТАСС рассказал первый заместитель главнокомандующего Росгвардией генерал-полковник Сергей Меликов.

Прочесть интервью полностью вы можете на сайте Национальной Гвардии РФ