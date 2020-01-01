ЧАСТНАЯ ОХРАНА НА ДОНУ

 | ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СУБЪЕКТЫ РЫНКА | КОНТРОЛЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | СЕРВИСЫ | ФОРУМ | 





Сайт Национальной гвардии РФ

Портал ГардИнфо

Координационный Совет негосударственной сферы безопасности России

Медиапортал Хранитель

МАВКМ 'ОПЕРА'


Наши баннеры:
Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    5 Апреля 2017
Об итогах первого года работы Росгвардии

5 апреля Федеральная служба войск национальной гвардии РФ отмечает свой первый день рождения. Исполняется ровно год со дня, когда президент России Владимир Путин объявил об образовании нового силового ведомства. В состав Росгвардии вошли внутренние войска, специальные отряды быстрого реагирования, отряды мобильные особого назначения, подразделения лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны, ранее находившиеся в составе МВД.

 

О процессе формирования Росгвардии, о борьбе с бандитизмом, подготовке к чемпионату мира по футболу, об обороте оружия, итогах первого года работы и о планах на будущее в интервью ТАСС рассказал первый заместитель главнокомандующего Росгвардией генерал-полковник Сергей Меликов.

 

Прочесть интервью полностью вы можете на сайте Национальной Гвардии РФ

Страница сгенерирована
с помощью 14 запросов
за 6.2062 с

Яндекс цитирования
© Copyright: "Частная охрана на Дону", 2005-2017.
Ответственность за информацию, размещенную в рекламе и объявлениях, несет рекламодатель
При использовании материалов этого сайта ссылка на источник обязательна
О проекте
Карта сайта
Вопрос - Ответ
Новые материалы