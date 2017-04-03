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Частная охрана на Дону
    5 Апреля 2017
Росгвардия о периодических проверках

Главное управление Росгвардии по г. Москве проинформировало о том, что комиссией Главного управления Росгвардии по г. Москве периодические проверки в отношении частных охранников и работников юридических лиц проводятся на базе 11 образовательных учреждений и стрелковых объектов, расположенных на территории г. Москвы.

 

Особое внимание пресс-служба войск национальной гвардии Российской Федерации обратила на то, что периодические проверки частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, проводятся на безвозмездной основе, так как взимание платы за их проведение действующим законодательством не предусмотрено.

 

Источник: ГардИнфо

 

От редакции:
Конечно, вопрос об оплате за периодическую проверку поднимался уже неоднократно. И большое количество комментариев к этой новости лишь подтверждает, что тема остается актуальной до сих пор. Государством не прописаны механизмы компенсации материальных затрат образовательных учреждений, а соответственно ни один учебный центр не может работать в убыток. Конечно, можно бесконечно спорить, кто прав, а кто виноват, но очевидным является факт: пока вопрос не будет решен законодательно, остается масса лазеек и для коррупционных проявлений, и для необоснованно завышенных цен, и для "дополнительных консультаций", обеспечивающих стопроцентную сдачу проверки.

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